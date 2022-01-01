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Çukur Dizisinin Çekildiği Kahvehane Alev Alev Yandı

Fatih'te Çukur dizisinin çekildiği kahvehane alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Alevler drone ile görüntülendi.

  1. Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş gibi isimlerin başrollerde yer aldığı Çukur dizisinin meşhur kahvehanesinde yangın çıktı.

    Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş gibi isimlerin başrollerde yer aldığı Çukur dizisinin meşhur kahvehanesinde yangın çıktı.

  2. Fatih'teki Ayvansaray Esnaf Loncası Sokak'ta Çukur dizisinin de çekildiği kahvehane alev alev yandı.

    Fatih'teki Ayvansaray Esnaf Loncası Sokak'ta Çukur dizisinin de çekildiği kahvehane alev alev yandı.

  3. Yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı binayı sardı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı binayı sardı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

  4. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina tamamen küle döndü.

    Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina tamamen küle döndü.

  5. Alevler drone ile böyle görüntülendi.

    Alevler drone ile böyle görüntülendi.

  6. Yaşananları anlatan mahalle sakini Özkan Kılıç, "Birden bire Çukur'un çekildiği kahvenin yukarısında çıktı. İtfaiyeler geldi. Müdahale ediyorlar. Kahve olarak kullanılıyordu. Yukarıda normal ev var. Kahvehane sahibi yaşıyordu" ifadelerini kullandı.

    Yaşananları anlatan mahalle sakini Özkan Kılıç, "Birden bire Çukur'un çekildiği kahvenin yukarısında çıktı. İtfaiyeler geldi. Müdahale ediyorlar. Kahve olarak kullanılıyordu. Yukarıda normal ev var. Kahvehane sahibi yaşıyordu" ifadelerini kullandı.

  7. Bir başka mahalle sakini ise, "Binanın sahibi Halit arkadaşımız elektriklerin gittiğini söyledi. Şalteri açtı. Şalteri kaldırınca bu sefer ev tutuşmaya başladı. Kendini dışarıya attı" şeklinde konuştu.

    Bir başka mahalle sakini ise, "Binanın sahibi Halit arkadaşımız elektriklerin gittiğini söyledi. Şalteri açtı. Şalteri kaldırınca bu sefer ev tutuşmaya başladı. Kendini dışarıya attı" şeklinde konuştu.