Çukur Dizisinin Çekildiği Kahvehane Alev Alev Yandı
Fatih'te Çukur dizisinin çekildiği kahvehane alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Alevler drone ile görüntülendi.
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Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş gibi isimlerin başrollerde yer aldığı Çukur dizisinin meşhur kahvehanesinde yangın çıktı.
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Fatih'teki Ayvansaray Esnaf Loncası Sokak'ta Çukur dizisinin de çekildiği kahvehane alev alev yandı.
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Yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı binayı sardı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina tamamen küle döndü.
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Alevler drone ile böyle görüntülendi.
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Yaşananları anlatan mahalle sakini Özkan Kılıç, "Birden bire Çukur'un çekildiği kahvenin yukarısında çıktı. İtfaiyeler geldi. Müdahale ediyorlar. Kahve olarak kullanılıyordu. Yukarıda normal ev var. Kahvehane sahibi yaşıyordu" ifadelerini kullandı.
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Bir başka mahalle sakini ise, "Binanın sahibi Halit arkadaşımız elektriklerin gittiğini söyledi. Şalteri açtı. Şalteri kaldırınca bu sefer ev tutuşmaya başladı. Kendini dışarıya attı" şeklinde konuştu.