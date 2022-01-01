41. IKEA etkisi: Kısmen kendi ürettiğimiz ve kurduğumuz şeylere daha fazla değer veririz.

42. Ben Franklin etkisi: İyilik yapmayı severiz; o kişiden bir iyilik almış olmamızdansa, o kişi için zaten bir iyilik yaptıysak, başka birine başka bir iyilik yapma olasılığımız daha yüksektir.

43. Seyirci etkisi: Etrafta ne kadar çok insan varsa, bir kurbana yardım etme olasılığımız o kadar azalır. (bu teknik olarak bilişsel bir önyargı olmasa da, TitleMax'a göre bir başka önemli önyargı biçimidir).

44. Telkin edilebilirlik: Biz, özellikle çocuklar, bazen bir sorgulayıcı tarafından önerilen fikirleri hatıralarla karıştırırız.

45. Yanlış bellek: Hayal gücünü gerçek anılarla karıştırıyoruz