Göbeklitepe'ye Kısıtlamalara Rağmen 567 Bin 453 Ziyaretçi

Ziyaret sayısındaki artışın sevindirici olduğunu ifade eden Aslan, şöyle konuştu: "2021 yılı Göbeklitepe için rekorla kapandı. 2021 yılının ilk 5 ayı Covid-19 dolayısıyla ziyarete kapalı olmasına rağmen 1 Haziran itibarıyla yeniden normalleşme süreciyle birlikte Göbeklitepe'ye olan talebin gün geçtikçe arttığını gördük. Bu durum rakamlara da yansıdı. Çünkü 2019 yılında 412 bin kişi ziyaret etmişken bu rakam 2021'de 570 bin kişi rakamına ulaştı. Göbeklitepe sadece Şanlıurfa turizmine değil, bölgedeki turizm hareketlerini arttırdığını bize gösterdi." Göbeklitepe'den diğer kareler...