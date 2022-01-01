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Göbeklitepe'ye Kısıtlamalara Rağmen 567 Bin 453 Ziyaretçi

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, ilk 5 ay kapalı olmasına rağmen 2021'de 567 bin 453 ziyaretçi ağırladı.

  1. Göbeklitepe, turizme kazandırıldığı 2018'den bu yana binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

    Göbeklitepe, turizme kazandırıldığı 2018'den bu yana binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

  2. Üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle 2018 yılının bir bölümünde kapalı kalan ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin ziyaretçi gezdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle ziyaretçi akını yaşandı. Göbeklitepe, 2019'da 412 bin 378 ziyaretçi sayısına ulaştı.

    Üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle 2018 yılının bir bölümünde kapalı kalan ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin ziyaretçi gezdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle ziyaretçi akını yaşandı. Göbeklitepe, 2019'da 412 bin 378 ziyaretçi sayısına ulaştı.

  3. Ziyaretçi sayısında 2020'de artış beklenen Göbeklitepe, Covid-19 salgını nedeniyle 3 ay kapalı kaldı. Salgının da etkisiyle 2020'de ören yerinin ziyaretçi sayısı 197 bin 912 olarak kayıtlara geçti.

    Ziyaretçi sayısında 2020'de artış beklenen Göbeklitepe, Covid-19 salgını nedeniyle 3 ay kapalı kaldı. Salgının da etkisiyle 2020'de ören yerinin ziyaretçi sayısı 197 bin 912 olarak kayıtlara geçti.

  4. Göbeklitepe, 2021'in ilk 5 ayında da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Buna rağmen 7 ayda 567 bin 453 kişiye ev sahipliği yapan tarihi mekan, açıldığı günden bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşmış oldu.

    Göbeklitepe, 2021'in ilk 5 ayında da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Buna rağmen 7 ayda 567 bin 453 kişiye ev sahipliği yapan tarihi mekan, açıldığı günden bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşmış oldu.

  5. İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, 2021'de Göbeklitepe'nin kendi rekorunu kırdığını söyledi.

    İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, 2021'de Göbeklitepe'nin kendi rekorunu kırdığını söyledi.

  6. Ziyaret sayısındaki artışın sevindirici olduğunu ifade eden Aslan, şöyle konuştu: "2021 yılı Göbeklitepe için rekorla kapandı. 2021 yılının ilk 5 ayı Covid-19 dolayısıyla ziyarete kapalı olmasına rağmen 1 Haziran itibarıyla yeniden normalleşme süreciyle birlikte Göbeklitepe'ye olan talebin gün geçtikçe arttığını gördük. Bu durum rakamlara da yansıdı. Çünkü 2019 yılında 412 bin kişi ziyaret etmişken bu rakam 2021'de 570 bin kişi rakamına ulaştı. Göbeklitepe sadece Şanlıurfa turizmine değil, bölgedeki turizm hareketlerini arttırdığını bize gösterdi." Göbeklitepe'den diğer kareler...

    Ziyaret sayısındaki artışın sevindirici olduğunu ifade eden Aslan, şöyle konuştu: "2021 yılı Göbeklitepe için rekorla kapandı. 2021 yılının ilk 5 ayı Covid-19 dolayısıyla ziyarete kapalı olmasına rağmen 1 Haziran itibarıyla yeniden normalleşme süreciyle birlikte Göbeklitepe'ye olan talebin gün geçtikçe arttığını gördük. Bu durum rakamlara da yansıdı. Çünkü 2019 yılında 412 bin kişi ziyaret etmişken bu rakam 2021'de 570 bin kişi rakamına ulaştı. Göbeklitepe sadece Şanlıurfa turizmine değil, bölgedeki turizm hareketlerini arttırdığını bize gösterdi." Göbeklitepe'den diğer kareler...