Kıvanç Tatlıtuğ Ve Eşinden Barınak Ziyareti

Hayvan sevgisini, sosyal medyadan yaptığı birçok paylaşımla gösteren Başak Dizer ise "Bugün gönülden hayvansever, harika bir ekiple tanıştık. Çok düzenli, sevgi dolu bir barınak. Sahiplenecek bir sürü güzel köpekleri var." diye konuştu.

İşte diper kareler...