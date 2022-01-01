Acun Ilıcalı'nın Kızları Kaza Geçirdi

Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü.

Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı. Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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