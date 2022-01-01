Bursa'nın Atıkları Enerjiye Dönüşüyor

Küresel sorun

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte yaklaşık 25 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisini yerinde inceledi. Yüklenici firmanın yetkililerinden tesisin çalışma sistemi hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, 'İklim değişikliği küresel ölçekte en büyük çevre sorunlarından birisi olarak kabul ediliyor. Tarım ve gıda, temiz su ve sağlık başta olmak üzere hayatımızın her safhasını etkilemekte ve ülkelerin bu konularda çözüm çabalarını artırmalarını zorunlu kılıyor. Bu çerçevede Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmiş olup ülkemiz bu konudaki hassasiyetini göstermiştir. Bu süreçle birlikte artık yeşil büyüme kavramı gündemimize girdi. Yenilenebilir enerji yatırımları hız kazandı. Bu çerçevede, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalara ağırlık veriyoruz' dedi.