Bağımlılıkla Mücadelede Yalnız Değilsiniz

Yapılan araştırmalar dünyada 247 milyon, AB ülkelerinde 88 milyon ve Türkiye?de de 1.3 milyon kişinin hayatında en az 1 kez uyuşturucu madde denediğini ortaya koyarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, çağır vebası olan bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sadece kullanan kişiyi değil, aileyi, sokağı, mahalleyi, kısacası bütün toplumu maddi ve manevi kayıplar oluşturarak etkileyen bağımlılıkla mücadele amacıyla 2015 yılında Gençlik ve Aile Destek Merkezi'ni (GADEM) kuran Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığı ile topyekûn mücadele ediyor. Başvuruda bulunan bağımlı ve ailelerine bireysel görüşme ve grup danışmanlık hizmeti vererek, sosyal iyileştirme sürecini destekleyen Büyükşehir Belediyesi, böylelikle toplumsal bir yaraya merhem olmaya çalışıyor. Tamamen ücretsiz olarak verilen hizmet kapsamında bugüne kadar 2084 bağımlı ile 13 bin 706 görüşme ve bağımlı yakınları ile 9 bin bireysel görüşme gerçekleştirdi. Bugüne kadar 1664 bağımlı tedavileri için AMATEM ve ÇEMATEM?e yönlendirilirken, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında şehir genelinde 237 ayrı noktada verilen seminerlerle 15 bin 204 kişiye ulaşıldı.