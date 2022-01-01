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Otomotiv Devlerinin Elektrikli Araç Takvimleri

Otomobillerin küresel ısınma ile mücadele kapsamında elektrikli modellere geçiş planları, otomotiv dünyasının gelecek planlarını oluşturuyor.

  1. AUDİ <br> Alman otomobil üreticisi Audi, sıfır karbon emisyonu hedefinin parçası olarak 2026 yılından sonra yeni, dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı. <br> Audi CEO'su Markus Duesmann, 2026 yılı itibarıyla Audi'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobil modellerini piyasaya süreceği belirtti. <br> Audi of America Başkanı Daniel Weissland ise, 2026 yılının ardından herhangi bir içten yanmalı otomobil lansmanı yapmayacaklarını söyledi. <br> Weissland, şirketin 2033 yılından itibaren ise tamamen elektrikli olacağını aktardı.

    AUDİ
    Alman otomobil üreticisi Audi, sıfır karbon emisyonu hedefinin parçası olarak 2026 yılından sonra yeni, dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı.
    Audi CEO'su Markus Duesmann, 2026 yılı itibarıyla Audi'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobil modellerini piyasaya süreceği belirtti.
    Audi of America Başkanı Daniel Weissland ise, 2026 yılının ardından herhangi bir içten yanmalı otomobil lansmanı yapmayacaklarını söyledi.
    Weissland, şirketin 2033 yılından itibaren ise tamamen elektrikli olacağını aktardı.

  2. ROLLS-ROYCE <br> İngiltere merkezli Rolls-Royce, 2023 yılında ilk tamamen elektrikli modeli Spectre'ı piyasaya sürecek. <br> Şirket 2030 yılı itibarıyla ise, Birleşik Krallık hükümetinin aldığı karara uyarak bütün araçlarını elektrikli modellerden üretecek.

    ROLLS-ROYCE
    İngiltere merkezli Rolls-Royce, 2023 yılında ilk tamamen elektrikli modeli Spectre'ı piyasaya sürecek.
    Şirket 2030 yılı itibarıyla ise, Birleşik Krallık hükümetinin aldığı karara uyarak bütün araçlarını elektrikli modellerden üretecek.

  3. SMART <br> Mercedes-Benz ve Geely ortaklığıyla üretilen Smart, Avrupa ve ABD pazarında tamamen elektrik gücüne geçiş yapan otomobil şirketlerinden biri durumunda bulunuyor. <br> Elektrikli otomobil süreci ile ilgili konuşan Smart'ın küresel satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Daniel Lescow, "Bazıları için sürpriz olabilir ancak Smart, pazara tamamen elektrikli bir geniş ve kompakt SUV ile girecek. Bu, Mercedes-Benz ve Geely arasındaki ortak girişimin 2022'de Çin'de inşa edilecek ilk aracı olacak" dedi.

    SMART
    Mercedes-Benz ve Geely ortaklığıyla üretilen Smart, Avrupa ve ABD pazarında tamamen elektrik gücüne geçiş yapan otomobil şirketlerinden biri durumunda bulunuyor.
    Elektrikli otomobil süreci ile ilgili konuşan Smart'ın küresel satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Daniel Lescow, "Bazıları için sürpriz olabilir ancak Smart, pazara tamamen elektrikli bir geniş ve kompakt SUV ile girecek. Bu, Mercedes-Benz ve Geely arasındaki ortak girişimin 2022'de Çin'de inşa edilecek ilk aracı olacak" dedi.

  4. JAGUAR <br> Jaguar, 2025 yılına kadar yeni otomobil yelpazesiyle tamamen elektrikli bir otomobil markası olarak devam edeceğini duyurdu.

    JAGUAR
    Jaguar, 2025 yılına kadar yeni otomobil yelpazesiyle tamamen elektrikli bir otomobil markası olarak devam edeceğini duyurdu.

  5. LAND ROVER<br> İngiliz otomotiv şirketi Land Rover, 2024'te gelen ilk tamamen elektrikli modelle birlikte, önümüzdeki beş yıl içinde altı tamamen elektrikli modeli piyasaya süreceğini söyledi.

    LAND ROVER
    İngiliz otomotiv şirketi Land Rover, 2024'te gelen ilk tamamen elektrikli modelle birlikte, önümüzdeki beş yıl içinde altı tamamen elektrikli modeli piyasaya süreceğini söyledi.

  6. VAUXHALL <br> Stellantis grubu altında faaliyet gösteren Vauxhall, ürün yelpazesindeki tüm araçların 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlar sunacağını ve ardından 2028'den itibaren tamamen elektrikli olacağını belirtti.

    VAUXHALL
    Stellantis grubu altında faaliyet gösteren Vauxhall, ürün yelpazesindeki tüm araçların 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlar sunacağını ve ardından 2028'den itibaren tamamen elektrikli olacağını belirtti.

  7. LOTUS <br> İngiliz lüks otomobil şirketi Lotus, 2026 yılı itibarıyla tamamen elektrikli otomobil üretimi gerçekleştireceğini açıkladı.

    LOTUS
    İngiliz lüks otomobil şirketi Lotus, 2026 yılı itibarıyla tamamen elektrikli otomobil üretimi gerçekleştireceğini açıkladı.

  8. ASTON MARTİN Aston Martin başkanı Lance Stroll, şirketin 2030 yılına kadar içten yanmalı fosil yakıtlı motorlar üretmeye devam edeceğini söyledi.<br> Lüks otomotiv şirketi, ilk tamamen elektrikli otomobilini ise 2025 yılında üreteceğini açıkladı.

    ASTON MARTİN Aston Martin başkanı Lance Stroll, şirketin 2030 yılına kadar içten yanmalı fosil yakıtlı motorlar üretmeye devam edeceğini söyledi.
    Lüks otomotiv şirketi, ilk tamamen elektrikli otomobilini ise 2025 yılında üreteceğini açıkladı.

  9. CİTROEN<br> Stellantis grubunun bir diğer üyesi Citroen, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli hale geleceğini duyurdu.

    CİTROEN
    Stellantis grubunun bir diğer üyesi Citroen, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli hale geleceğini duyurdu.

  10. FORD<br> ABD merkezli otomotiv şirketi Ford, 2026'nın ortalarına kadar binek otomobil yelpazesinin yüzde 100'ü sıfır emisyonlu, tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacağını duyurdu. <br> Şirket, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli modellere geçeceğini belirtti.

    FORD
    ABD merkezli otomotiv şirketi Ford, 2026'nın ortalarına kadar binek otomobil yelpazesinin yüzde 100'ü sıfır emisyonlu, tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacağını duyurdu.
    Şirket, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli modellere geçeceğini belirtti.

  11. PEUGEOT <br> Fransız otomotiv şirketi Peugeot, yasalara göre hareket edeceğini belirtirken, 2030 yılına kadar bütün ürünlerini elektrikli yapmayacağını açıkladı

    PEUGEOT
    Fransız otomotiv şirketi Peugeot, yasalara göre hareket edeceğini belirtirken, 2030 yılına kadar bütün ürünlerini elektrikli yapmayacağını açıkladı

  12. GENESİS <br> Güney Kore merkezli Hyundai?nin premium otomobiller üreten bölümü Genesis, halihazırda herhangi bir elektrikli model geliştirmedi. <br> Bununla birlikte şirket yakın zamanda GV60 modelini piyasaya sürmeyi planladığını açıklarken, 2030 yılı itibarıyla bütün modellerinin tamamen elektrikli olacağını belirtti. <br> Şirket, 2025 yılına kadar tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyeceğini duyurdu.

    GENESİS
    Güney Kore merkezli Hyundai?nin premium otomobiller üreten bölümü Genesis, halihazırda herhangi bir elektrikli model geliştirmedi.
    Bununla birlikte şirket yakın zamanda GV60 modelini piyasaya sürmeyi planladığını açıklarken, 2030 yılı itibarıyla bütün modellerinin tamamen elektrikli olacağını belirtti.
    Şirket, 2025 yılına kadar tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyeceğini duyurdu.

  13. MAZDA <br> Japon otomobil üreticisi Mazda, 2030 yılına kadar ürünlerinin tamamını elektrikli yapmayacağını duyurdu. <br> Şirket, farklı teknolojileri birleştiren çoklu çözüm yaklaşımının karbon emisyonlarını azaltmanın en iyi yolu olduğuna inandığını açıkladı.

    MAZDA
    Japon otomobil üreticisi Mazda, 2030 yılına kadar ürünlerinin tamamını elektrikli yapmayacağını duyurdu.
    Şirket, farklı teknolojileri birleştiren çoklu çözüm yaklaşımının karbon emisyonlarını azaltmanın en iyi yolu olduğuna inandığını açıkladı.

  14. MİNİ <br> BMW grubu altında faaliyet gösteren Mini, son içten yanmalı motorla çalışan otomobilini 2025 yılında piyasaya süreceğini, 2030 itibarıyla ise tamamen elektrili üretim yapacağını duyurdu.

    MİNİ
    BMW grubu altında faaliyet gösteren Mini, son içten yanmalı motorla çalışan otomobilini 2025 yılında piyasaya süreceğini, 2030 itibarıyla ise tamamen elektrili üretim yapacağını duyurdu.

  15. RENAULT <br> Fransız otomotiv devi Renault, 2030'da benzinli ve dizel otomobil satışını durduracağını söyledi.

    RENAULT
    Fransız otomotiv devi Renault, 2030'da benzinli ve dizel otomobil satışını durduracağını söyledi.

  16. SUZUKİ <br> Japon otomotiv üreticisi Suzuki, 2030'dan önce içten yanmalı motorlu otomobil satışını durdurma planı olmadığını duyurdu.

    SUZUKİ
    Japon otomotiv üreticisi Suzuki, 2030'dan önce içten yanmalı motorlu otomobil satışını durdurma planı olmadığını duyurdu.

  17. VOLVO <br> İsveçli otomobil şirketi Volvo, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olmayı planladığını ve hibritler de dahil olmak üzere içten yanmalı motora sahip tüm arabaları aşamalı olarak kaldırmayı planladığını söyledi.

    VOLVO
    İsveçli otomobil şirketi Volvo, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olmayı planladığını ve hibritler de dahil olmak üzere içten yanmalı motora sahip tüm arabaları aşamalı olarak kaldırmayı planladığını söyledi.

  18. BENTLEY İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley Motors, 2026 yılından itibaren şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçları pazara sunacağını ve 2030'dan itibaren tamamen elektrikli araçlara geçmeyi planladığını açıkladı.

    BENTLEY İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley Motors, 2026 yılından itibaren şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçları pazara sunacağını ve 2030'dan itibaren tamamen elektrikli araçlara geçmeyi planladığını açıkladı.

  19. BMW <br> Alman otomotiv şirketi BMW, 2030 yılına kadar küresel teslimatların en az yüzde 50'sini tamamen elektrikli modellerin oluşturmasını beklediğini söyledi. <br> Şirket, mevcut pazar segmentlerinin yaklaşık yüzde 90'ında sunulan en az bir tamamen elektrikli modelle birlikte, 2023'ten itibaren yollarda 13 tamamen elektrikli modele sahip olacağını aktardı.

    BMW
    Alman otomotiv şirketi BMW, 2030 yılına kadar küresel teslimatların en az yüzde 50'sini tamamen elektrikli modellerin oluşturmasını beklediğini söyledi.
    Şirket, mevcut pazar segmentlerinin yaklaşık yüzde 90'ında sunulan en az bir tamamen elektrikli modelle birlikte, 2023'ten itibaren yollarda 13 tamamen elektrikli modele sahip olacağını aktardı.

  20. KİA <br> Hyundai grubu çatısı altında üretim gerçekleştiren Kia, son içten yanmalı motorunu ne zaman satacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi, ancak şirket şimdiden bu yıl 95g/km emisyon hedefini tutturmaya hedeflediğini aktardı.

    KİA
    Hyundai grubu çatısı altında üretim gerçekleştiren Kia, son içten yanmalı motorunu ne zaman satacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi, ancak şirket şimdiden bu yıl 95g/km emisyon hedefini tutturmaya hedeflediğini aktardı.

  21. HONDA<br> Bugüne kadar ?tamamen elektrikli? satışa geçeceği tarihi açıklayan şirketler arasında en geç tarihi veren Japon otomotiv devi Honda oldu. <br> Honda, 2040 yılı itibarıyla fosil yakıtlı araç satışı yapmayacağını açıklayarak sadece elektrikli model satacağını söyledi.

    HONDA
    Bugüne kadar ?tamamen elektrikli? satışa geçeceği tarihi açıklayan şirketler arasında en geç tarihi veren Japon otomotiv devi Honda oldu.
    Honda, 2040 yılı itibarıyla fosil yakıtlı araç satışı yapmayacağını açıklayarak sadece elektrikli model satacağını söyledi.

  22. NİSSAN <br> Renault çatısı altında üretim gerçekleştiren Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan, önemli pazarlardaki tüm yeni araçlarının 2030'ların başında tamamen elektrikli olacağını açıkladı. <br> Nissan CEO'su Makoto Uchida, "Karbonsuz bir toplum yaratmaya ve iklim değişikliğine karşı küresel çabayı hızlandırmaya kararlıyız" dedi.

    NİSSAN
    Renault çatısı altında üretim gerçekleştiren Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan, önemli pazarlardaki tüm yeni araçlarının 2030'ların başında tamamen elektrikli olacağını açıkladı.
    Nissan CEO'su Makoto Uchida, "Karbonsuz bir toplum yaratmaya ve iklim değişikliğine karşı küresel çabayı hızlandırmaya kararlıyız" dedi.

  23. TOYOTA <br> Toyota, 2025 yılına kadar, en az 15 tamamen elektrikli otomobil de dahil olmak üzere 70'ten fazla elektrikli araç sunacağını söyledi.

    TOYOTA
    Toyota, 2025 yılına kadar, en az 15 tamamen elektrikli otomobil de dahil olmak üzere 70'ten fazla elektrikli araç sunacağını söyledi.

  24. GENERAL MOTORS <br> ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla Çevre Savunma Fonu ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedeflediği kaydedildi.

    GENERAL MOTORS
    ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla Çevre Savunma Fonu ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedeflediği kaydedildi.

  25. MERCEDES <br> Mercedes?in Alman üreticisi Daimler, 2022 ile 2030 yılları arasında elektrikli otomobil teknolojisine 40 milyar euro yatırım yapılacağını belirterek, 2030 yılında tamamen elektrikli otomobil üretimine geçmeyi planladığını belirtti.

    MERCEDES
    Mercedes?in Alman üreticisi Daimler, 2022 ile 2030 yılları arasında elektrikli otomobil teknolojisine 40 milyar euro yatırım yapılacağını belirterek, 2030 yılında tamamen elektrikli otomobil üretimine geçmeyi planladığını belirtti.

  26. OPEL<br> Stellantis bünyesinde üretim gerçekleştiren Alman otomobil şirketi Opel, 2028 yılına kadar Avrupa'daki otomobillerinde içten yanmalı motor kullanmayı bırakacağını ve tamamen elektrikli araç üretimine geçmeyi hedeflediğini belirtti.

    OPEL
    Stellantis bünyesinde üretim gerçekleştiren Alman otomobil şirketi Opel, 2028 yılına kadar Avrupa'daki otomobillerinde içten yanmalı motor kullanmayı bırakacağını ve tamamen elektrikli araç üretimine geçmeyi hedeflediğini belirtti.

  27. FİAT <br> Fiat, 2025-2030 yılları arasında üreteceği araçları tamamen elektrikli olarak üretmeyi planladığını belirtti.

    FİAT
    Fiat, 2025-2030 yılları arasında üreteceği araçları tamamen elektrikli olarak üretmeyi planladığını belirtti.

  28. POLESTAR <br> Yeni premium marka Polestar, geliştirdiği Polestar 2 elektrikli otomobilinin etkisi sayesinde hızla büyüyor. <br> Marka, halihazırda sadece elektrikli otomobil üretimi gerçekleştiriyor.

    POLESTAR
    Yeni premium marka Polestar, geliştirdiği Polestar 2 elektrikli otomobilinin etkisi sayesinde hızla büyüyor.
    Marka, halihazırda sadece elektrikli otomobil üretimi gerçekleştiriyor.

  29. TESLA <br> Elon Musk?ın sahibi olduğu ABD merkezli Tesla, halihazırda sadece elektrikli otomobil üretimi gerçekleştiriyor. <br> Mevcut ürün yelpazesi Model 3, Model S ve Model X'i içeren şirketin yakın zamanda Model Y adlı Kompakt SUV modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.

    TESLA
    Elon Musk?ın sahibi olduğu ABD merkezli Tesla, halihazırda sadece elektrikli otomobil üretimi gerçekleştiriyor.
    Mevcut ürün yelpazesi Model 3, Model S ve Model X'i içeren şirketin yakın zamanda Model Y adlı Kompakt SUV modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.

  30. DS AUTOMOBİLES <br> DS Automobiles, 2024'ten itibaren yalnızca elektrikli otomobil satacağını duyurdu. <br> Fransız markanın elektrikli menzili şu anda DS 3 Crossback E-Tense crossover ile sınırlı ancak 645 kilometre menzile sahip yeni bir EV yolda olduğu açıklandı.

    DS AUTOMOBİLES
    DS Automobiles, 2024'ten itibaren yalnızca elektrikli otomobil satacağını duyurdu.
    Fransız markanın elektrikli menzili şu anda DS 3 Crossback E-Tense crossover ile sınırlı ancak 645 kilometre menzile sahip yeni bir EV yolda olduğu açıklandı.