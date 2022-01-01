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26 Odalı Zindanı Bulunan Kale 2,3 Milyon Dolara Satılıyor

ABD?nin Michigan eyaletinde yer alan Rochester şehrinde 26 odalı kale satışa çıkarıldı.

  1. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yer alan Rochester şehri ormanında bulunan kale satışa çıktı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yer alan Rochester şehri ormanında bulunan kale satışa çıktı.

  2. 26 odalı zindan ve yeraltı mağarası da bulunan Orta Çağ mimarisiyle yapılmış kalenin fiyatı ise 2,3 milyon dolar (yaklaşık 31 milyon TL).

    26 odalı zindan ve yeraltı mağarası da bulunan Orta Çağ mimarisiyle yapılmış kalenin fiyatı ise 2,3 milyon dolar (yaklaşık 31 milyon TL).

  3. Yaklaşık 25 bin metrekarelik ormanlık alana gizlenmiş 26 odalı, beş katlı kale, 'eksantrik' yapısı ve dekorunun fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

    Yaklaşık 25 bin metrekarelik ormanlık alana gizlenmiş 26 odalı, beş katlı kale, 'eksantrik' yapısı ve dekorunun fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

  4. Kullanıcılar tarafından kısa süre içerisinde rekor sayıda görüntülenen kalenin henüz ?kralını veya kraliçesini? bulamadığı belirtildi.

    Kullanıcılar tarafından kısa süre içerisinde rekor sayıda görüntülenen kalenin henüz ?kralını veya kraliçesini? bulamadığı belirtildi.

  5. Orta çağdan kalma taş duvarlı taretlerle kaplı kalenin büyük girişini korumak için bir hendek, dikenli parmaklıklar ve asma köprü bulunuyor.

    Orta çağdan kalma taş duvarlı taretlerle kaplı kalenin büyük girişini korumak için bir hendek, dikenli parmaklıklar ve asma köprü bulunuyor.

  6. 26 odanın çoğunda meşe duvarlar yer alırken, odalar geniş giriş holünden geniş merdivenlerle birbirine bağlanıyor.

    26 odanın çoğunda meşe duvarlar yer alırken, odalar geniş giriş holünden geniş merdivenlerle birbirine bağlanıyor.

  7. Mülkte duvarların içine gizlenmiş, Tudor tarzı bir bar ve şarap mahzeninin bulunduğu gizli zindan benzeri mağaraya giden 50 metrelik bir spiral merdiven yer alıyor.

    Mülkte duvarların içine gizlenmiş, Tudor tarzı bir bar ve şarap mahzeninin bulunduğu gizli zindan benzeri mağaraya giden 50 metrelik bir spiral merdiven yer alıyor.

  8. James LeBlanc tarafından tasarlanan kale 1991 yılında o zamanki eşi Vera LeBlanc'a bir nişan hediyesi olarak tamamlanmıştı.

    James LeBlanc tarafından tasarlanan kale 1991 yılında o zamanki eşi Vera LeBlanc'a bir nişan hediyesi olarak tamamlanmıştı.

  9. KALEDEN DİĞER KARELER..

    KALEDEN DİĞER KARELER..