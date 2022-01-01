26 Odalı Zindanı Bulunan Kale 2,3 Milyon Dolara Satılıyor
ABD?nin Michigan eyaletinde yer alan Rochester şehrinde 26 odalı kale satışa çıkarıldı.
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yer alan Rochester şehri ormanında bulunan kale satışa çıktı.
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26 odalı zindan ve yeraltı mağarası da bulunan Orta Çağ mimarisiyle yapılmış kalenin fiyatı ise 2,3 milyon dolar (yaklaşık 31 milyon TL).
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Yaklaşık 25 bin metrekarelik ormanlık alana gizlenmiş 26 odalı, beş katlı kale, 'eksantrik' yapısı ve dekorunun fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
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Kullanıcılar tarafından kısa süre içerisinde rekor sayıda görüntülenen kalenin henüz ?kralını veya kraliçesini? bulamadığı belirtildi.
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Orta çağdan kalma taş duvarlı taretlerle kaplı kalenin büyük girişini korumak için bir hendek, dikenli parmaklıklar ve asma köprü bulunuyor.
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26 odanın çoğunda meşe duvarlar yer alırken, odalar geniş giriş holünden geniş merdivenlerle birbirine bağlanıyor.
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Mülkte duvarların içine gizlenmiş, Tudor tarzı bir bar ve şarap mahzeninin bulunduğu gizli zindan benzeri mağaraya giden 50 metrelik bir spiral merdiven yer alıyor.
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James LeBlanc tarafından tasarlanan kale 1991 yılında o zamanki eşi Vera LeBlanc'a bir nişan hediyesi olarak tamamlanmıştı.
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KALEDEN DİĞER KARELER..
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