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CDC, Maske Kılavuzunu Güncelledi: N95, 'En Yüksek Korumayı' Sağlıyor

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), resmi sitesinden corona virüse karşı koruma sağlayan maskeler ile ilgili yeni bir güncelleme paylaştı. Yayımlanan yazıda, corona virüse karşı en iyi koruma için N95 ve KN95 maskelerinin takılması gerektiği belirtildi.

  1. ABD?nin en yetkili sağlık kuruluşlarının başında gelen Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), corona virüs ile mücadele kapsamında önemli rol oynayan yüz maskeleri ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

    ABD?nin en yetkili sağlık kuruluşlarının başında gelen Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), corona virüs ile mücadele kapsamında önemli rol oynayan yüz maskeleri ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

  2. Yayımlanan güncellemede N95 ve KN95 maskelerinin corona virüse karşı en iyi korumayı sağladığı belirtildi. CDC yazısında, ?Yüzünüze tam oturan ve sürekli olarak takacağınız en koruyucu maskeyi takmanızı tavsiye etmeye devam ediyoruz? ifadelerine yer verdi.

    Yayımlanan güncellemede N95 ve KN95 maskelerinin corona virüse karşı en iyi korumayı sağladığı belirtildi. CDC yazısında, ?Yüzünüze tam oturan ve sürekli olarak takacağınız en koruyucu maskeyi takmanızı tavsiye etmeye devam ediyoruz? ifadelerine yer verdi.

  3. CDC, genel nüfusa N95 veya KN95 maskelerini daha önce önermesi durumunda maske kıtlığı yaşanmasından endişe etmesinden kaynaklı olarak önermezken, artık üretimde sorun olmamasından dolayı önerdiğini bildirdi.

    CDC, genel nüfusa N95 veya KN95 maskelerini daha önce önermesi durumunda maske kıtlığı yaşanmasından endişe etmesinden kaynaklı olarak önermezken, artık üretimde sorun olmamasından dolayı önerdiğini bildirdi.

  4. Ajansın web sitesine, Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) tarafından onaylanan N95 solunum maskelerinin, "Sürekli ve düzgün bir şekilde takıldığında, Covid-19'a neden olan virüs de dahil olmak üzere parçacıklardan en yüksek düzeyde koruma sağladığını" ifadeleri eklendi.

    Ajansın web sitesine, Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH) tarafından onaylanan N95 solunum maskelerinin, "Sürekli ve düzgün bir şekilde takıldığında, Covid-19'a neden olan virüs de dahil olmak üzere parçacıklardan en yüksek düzeyde koruma sağladığını" ifadeleri eklendi.

  5. Ohio'daki Kent State Üniversitesi Halk Sağlığı Koleji'nde epidemiyoloji profesörü olan Tara Smith, CDC?nin maske güncellemesini memnuniyetle karşılandığını, ancak N95'ler gibi yüksek kaliteli maskelere ihtiyaç duyan kişilerin bunlara nasıl erişebileceği konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

    Ohio'daki Kent State Üniversitesi Halk Sağlığı Koleji'nde epidemiyoloji profesörü olan Tara Smith, CDC?nin maske güncellemesini memnuniyetle karşılandığını, ancak N95'ler gibi yüksek kaliteli maskelere ihtiyaç duyan kişilerin bunlara nasıl erişebileceği konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

  6. Smith, ?Özellikle parası yetmeyen veya kolayca bulamayan insanlar için bunları dağıtma planı var mı? Bu, bu yılın başlarında yapılmasını umduğum bir şeydi, ama yine de hiçbir şey yok? derken, "Tavsiyeler harika, ancak erişim olmadan, özellikle en yüksek risk altındakiler için yeterli değil" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz Perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden ise, yönetiminin "yüksek kaliteli" maskeleri halka ücretsiz olarak sunmayı planladığını söylemişti.

    Smith, ?Özellikle parası yetmeyen veya kolayca bulamayan insanlar için bunları dağıtma planı var mı? Bu, bu yılın başlarında yapılmasını umduğum bir şeydi, ama yine de hiçbir şey yok? derken, "Tavsiyeler harika, ancak erişim olmadan, özellikle en yüksek risk altındakiler için yeterli değil" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz Perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden ise, yönetiminin "yüksek kaliteli" maskeleri halka ücretsiz olarak sunmayı planladığını söylemişti.