Tarihi Şile Feneri Denizcilerin Hizmetinde
İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki Şile Feneri'nde restorasyon çalışması tamamlandı ve tarihi fener yeniden hizmete girdi.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek güçlendirilen tarihi Şile Deniz Feneri'nin açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Denizlerde yaşanan gelişmelere işaret eden Karaismailoğlu, denizlerde yapılan taşımacılığın, sürdürülebilir ekonomik gelişim ve refah için olmazsa olmaz olduğunu dile getirdi.
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Karaismailoğlu, uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde 90'ının denizlerde yapıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi: "O nedenle dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefimiz doğrultusunda denizcilik sektörüne gereken değeri veriyor, denizciliği geleceğe taşıyacak stratejileri en iyi şekilde tayin ediyoruz. Stratejik deniz ticaret rotalarının emniyet ve güvenliğinin sağlanması, bizim gibi büyük devletlerin önemli önceliklerdendir. Deniz fenerleri de bu yolculuktaki en önemli seyir yardımcılarından biridir. Bugün, önce denizcilerimizin ve kıyılarda yaşayan halkımızın canlarını sonra da taşınan malların güvenliğini son teknoloji ile sağlıyoruz. Tarihi Şile Feneri denizcilerin hizmetinde - 3
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Denizcilik sektörümüzün faaliyetleri kapsamında, deniz emniyeti, deniz güvenliği, deniz çevresinin korunması ile ilgili tüm gereklilikleri yerine getirerek uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Yine denizlerimizin bekçisi, yol göstericisi fenerleri de ihmal etmiyor, onların hala deniz seferlerindeki önemli yardımcılardan olduğunu biliyoruz. Üstelik bu fenerlerimizden bazıları bizlere Ata mirasıdır, yüz yılı aşkın bir geleneğin temsilcisidir, denizlerimizin parlayan incisidir. İşte bu nedenle, 160 yıldır denizcilerimize yol gösteren ata yadigarı Tarihi Şile Deniz Feneri'ni restore ederek güçlendirilmiş bir biçimde gelecek nesillere miras olarak bırakmanın mutluluğu içerisindeyiz."
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"FENERİN GÖRÜŞ MESAFESİ 21 DENİZ MİLİ"
Şile Feneri'nin Karadeniz sahillerinde seyir yapan gemiler için rota feneri olarak 1859 yılında Sultan Abdülmecit döneminde inşa edildiğini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, yapılmasındaki ilk amacın, Kırım Harbi esnasında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemilere yol göstermek olduğunu anlattı.
Karaismailoğlu, Şile Feneri'nin o gün bugündür Türkiye'nin en uzun menzilli feneri olarak denizcilere, gemicilere ışık tutarak rehberlik ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Şile Feneri, uluslararası standartlarda 1. sınıf kategorisinde deniz seviyesinden 60 metre yükseklikteki kayalıklar üzerine 110 santimetre kalınlığında kesme taş kuleye sahiptir. Fenerin sekizgen şeklindeki kulesinin yüksekliği 19 metredir. Gündüz iyi görünebilmesi için kule siyah beyaz yatay bantlar şeklinde boyanmıştır. Fenerin görüş mesafesi 21 deniz milidir.
Yapı 524 metrekare, parsel üzerine yaklaşık 140 metrekare taban alanına sahiptir. Yıllara meydan okuyan bu eşsiz yapının gelecek nesillerimize sağlıklı bir biçimde aktarılabilmesi için yapının tüm yönleriyle güçlendirilmesi gerekiyordu.
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Biz de fenerimizin temel güçlendirme ve restorasyon çalışmalarına başladık. Yapıyı özgün haline geri döndürdük. Fener kulesinde ortaya çıkarılan boyasız ve sıvasız özgün taş dokusunun daha uzun süreli ve zarar görmeden korunması için direkt taşa uygulanabilen ve taşın hava almasını sağlayan özel bir boya kullandık.
Özgün doğramalar, tavan ve zemin kaplamalarının onarımını yaptık. Yapıya sonradan eklenen ve yapıyla bağdaşmayan muhdes elamanları söktük ve Kurul onaylı projeye uygun olan özgün malzemeler ile eksiklikleri tamamladık."
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"41'İ TARİHİ OLMAK ÜZERE 493 FENERİ YENİLİYORUZ" Tarihi Şile Feneri?ndeki restorasyon çalışmalarının ilk olmadığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü eliyle kıyıların dört bir yanında denizcilere yol gösteren 41'i tarihi olmak üzere 493 fenerin restorasyon, bakım ve onarımlarını yaparak yenilediklerini aktardı.
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Karaismailoğlu, yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:
"2020 yılında 5'i tarihi eser olmak üzere 94 fenerin bakım, onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarına başladık. Ayrıca tarihi olmayan 89 betonarme fener ile tarihi Anadolu Feneri'nin bakım ve onarımlarını da 2021 içinde tamamladık.
İstanbul?da bulunan Ahırkapı ve Yalova?da bulunan Dilburnu tarihi fenerlerinin restorasyonları da tamamlanma aşamasında. Tarihi Türkeli, diğer adıyla Rumeli Feneri?mizde ise çalışmalar süratli ve titiz bir şekilde devam ediyor.
Bunların yanında 2023 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut 52 fener kulesi ile 40 yüzer seyir yardımcısının yenilenmesini de gerçekleştireceğiz."