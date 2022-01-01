Tarihi Şile Feneri Denizcilerin Hizmetinde

Karaismailoğlu, yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"2020 yılında 5'i tarihi eser olmak üzere 94 fenerin bakım, onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarına başladık. Ayrıca tarihi olmayan 89 betonarme fener ile tarihi Anadolu Feneri'nin bakım ve onarımlarını da 2021 içinde tamamladık.

İstanbul?da bulunan Ahırkapı ve Yalova?da bulunan Dilburnu tarihi fenerlerinin restorasyonları da tamamlanma aşamasında. Tarihi Türkeli, diğer adıyla Rumeli Feneri?mizde ise çalışmalar süratli ve titiz bir şekilde devam ediyor.

Bunların yanında 2023 yılı sonuna kadar ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut 52 fener kulesi ile 40 yüzer seyir yardımcısının yenilenmesini de gerçekleştireceğiz."