Asırlık Cephanelik Binası, Definecilerin Hedefi Oldu

?ASKERİ MİMARİ AÇISINDAN DA ÖNEM TAŞIYAN BİR YER? Tarihi yapının terk edildiği için defineciler ve madde bağımlıları tarafından tahrip edildiğini söyleyen Beksaç, "Bu tahribatı çok sıklıkla görüyoruz, bilinçsiz defineci faaliyeti var. Halkın da son derece bilinçsiz hareketi var. Bu yapı sadece Edirne'ye değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne de ondan önce Osmanlı devletine de çok önemli hizmetler yapmış bir bina ve askeri mimarisi açısından da çok önem taşıyan bir yer" şeklinde konuştu.