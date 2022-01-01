Sibirya Değil Erzurum: Termometreler Eksi 33'Ü Gösterdi

Bölge genelinde dün gece hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı?da 32, Kars?ta 27, Erzurum?da 24, Ardahan?da 16, Bayburt?ta 16, Iğdır?da 8 ve Erzincan?da 7 derece olarak ölçüldü.