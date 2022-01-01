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Sibirya Değil Erzurum: Termometreler Eksi 33'Ü Gösterdi

Erzurum'un merkezi dün gece saatlerinde sıfırın altında 24 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle kentte araçlar, kapı kilitleri, şadırvanlar ve otobüs durakları buz kesti. Bölgede en düşük sıcaklık ise Erzurum?un Tekman ilçesinde eksi 33 derece olarak ölçüldü.

  1. Doğu Anadolu Bölgesinde Sibirya soğukları etkili oluyor.

    Doğu Anadolu Bölgesinde Sibirya soğukları etkili oluyor.

  2. Bölge genelinde her geçen gün düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

    Bölge genelinde her geçen gün düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

  3. Erzurum?da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyi görürken, kentte her şey buz kesti.

    Erzurum?da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyi görürken, kentte her şey buz kesti.

  4. Sabah araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar uzun uğraşlar verirken, araç camları, şadırvanlar ve kapı kilitleri buzla kaplandı.

    Sabah araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar uzun uğraşlar verirken, araç camları, şadırvanlar ve kapı kilitleri buzla kaplandı.

  5. Çatılarda ise dev buz sarkıtları oluştu.

    Çatılarda ise dev buz sarkıtları oluştu.

  6. Bölge genelinde dün gece hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı?da 32, Kars?ta 27, Erzurum?da 24, Ardahan?da 16, Bayburt?ta 16, Iğdır?da 8 ve Erzincan?da 7 derece olarak ölçüldü.

    Bölge genelinde dün gece hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı?da 32, Kars?ta 27, Erzurum?da 24, Ardahan?da 16, Bayburt?ta 16, Iğdır?da 8 ve Erzincan?da 7 derece olarak ölçüldü.