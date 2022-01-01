Haftanın Fırsat Ürünleri (18-22)

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Çalışana SGK desteğinde yeni dönem: 1876 TL'ye kadar katkı
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Kayseri'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi
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