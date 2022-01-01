Günlük 1 Milyon Dolar Harcamayla 400 Yıl Geçinebilirler

Gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlardan yoksun oldukları için her gün insanların ölmesi önlenebilir bir trajedidir. Bugünün liderleri nesli, sermaye ve servet üzerinde artan oranlı vergiler uygulayarak ve bu geliri hayat kurtarmak ve geleceğimize yatırım yapmak için dağıtarak bu yanlışları düzeltmeye başlayabilir. Covid-19'un uzun vadeli mirasının herkes için kaliteli evrensel sağlık ve sosyal koruma olduğundan emin olmalıdırlar. Hükümetlerin, üzerinde bulunduğumuz ölümcül rotayı değiştiren daha fazla eşitliğe dayalı cesur ekonomik planları desteklemek için tarihi bir fırsatı var" dedi.