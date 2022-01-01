'Dünyanın En Pahalı Otomobili'
Lüks otomotiv devi Rolls-Royce'un, 'Dünyanın en pahalı otomobili' unvanını elinde bulunduran özel üretim aracı Boat Tail modelinin ikincisi için tanıtım tarihi belli oldu. Marka her biri kişiye özel olacak araçtan 3 adet üretileceğini açıklamıştı.
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İngiliz lüks araç üretici Rolls-Royce'un 28 milyon dolarlık fiyatıyla 'Dünyanın en pahalı otomobili' olan özel yapım aracı Boat Tail'in ikincisinin geliş tarihi duyuruldu.
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Sadece üç adet üretilecek olan modelin ikincisi İtalya'daki como Gölü kıyısında düzenlenecek olan 2022 Villa d'Este etkinliğinde sergilenecek.
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Gösterişli etkinlik, 20-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
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Özel olarak tasarlanan modeller birbirinden çok farklı olmasa da ufak değişiklikler bekleniyor. Araçlar kişiye özel olarak üretildiği için istenen özelliklere göre daha yüksek fiyatlara da yeni modeller çıkabilir.
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Rolls-Royce'un özel üretiö departmanı tarafından tasarlanan Boat Tail'in ilk versiyonu 'dünyanın en pahalı otomobili' unvanının sahibi.
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Sahibine özel olarak tasarlanan araç, 20 milyon Sterlinllik (Yaklaşık 28 milyon dolar) fiyatıyla, 2019 yılında 11.5 milyon sterline satılan Bugatti'nin La Voiture Noir modelini geride bırakmıştı.
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Rolls-Royce Boat Tail'ın arka tarafında bir sofra takımı, içecekler için buzdolabı, döner kokteyl masaları, açılır sandalyeler ve güneş şemsiyesi bulunuyor.
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TEKNİK DETAYLAR 5.800 metre uzunluğunda üstü açılabilir bir Coupe otomobil olan Boat Tail'in mimarisi Phantom'a ait.
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Otomobilin kaputunun altında ise 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor, 563 beygirlik bir güç üretiyor.
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3 aracın kimler tarafından sipariş edildiği ise henüz açıklanmadı.