Whatsapp Kullananlar Dikkat!
Milyonlarca kişinin kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni güncellemesini duyurdu.
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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü uygulamasında güncelleme yapıldı. Beta kullanıcılarının erişimine açılan güncelleme uygulamanın yazılım sürümünü 2.2201.2?ye yükseltti.
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Kimse bu özelliği fark etmese bile WhatsApp kendini güncellemiş görünüyor.
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Meta?ya bağlı olan mesajlaşma platformu, 2.2201.2 sürümüyle birlikte ?Desktop Beta? programının kullanıcı ara yüzünde birkaç değişiklik yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde de WhatsApp bildirimlerinde profil fotoğraflarını görebileceğiniz bir özellik duyurmuştu. Bu kez de WhatsApp masaüstü uygulaması için kolları sıvadı.
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Artık WhatsApp Desktop?u karanlık modda kullanırken, sohbet baloncukları daha koyu yeşil gözükecek.
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Önceki sürümlerde de baloncukların rengi yeşildi, ancak WhatsApp yeni sürümde yeşili belirgin hale getirdi.
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Ayrıca mesaj yazma alanı önceden oval bir görünüme sahipken; 2.2201.2 sürümünde ise dikdörtgene daha çok benziyor.
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Popüler mesajlaşma platformu, 2.2201.2 sürümünü Cuma günü yayınladı.
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Güncelleme henüz beta aşamasında olduğu için size ulaşması zaman alabilir.
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Diğer yandan WABetaInfo, WhatsApp masaüstü uygulamasının yeni halinin ekran görüntüsünü aktardı.
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Sizler de WhatsApp Desktop Beta programına katılarak, mesajlaşma uygulamasının yeni özelliklerini bilgisayarda deneyebilirsiniz.
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Betaya erişim sağlamak için Windows veya macOS sürümünden birini yüklemeniz gerekiyor.
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Ardından telefonunuzda WhatsApp ayarlarına girip Bağlı cihazlar menüsündeki QR kodu WhatsApp?ın masaüstü uygulamasına okutun.
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QR kodu okuttuktan sonra WhatsApp, telefonunuzdaki mesajları masaüstü uygulamasına taşıyacak.
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Artık platformu bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.
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Ancak beta sürümü stabil olmadığı için kullanım deneyiminizi olumsuz etkileyecek hatalar barındırabilir. Bu nedenle yüklemeden önce iki kez düşünün.
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Ayrıca WhatsApp?ın test ettiği özellikleri tüm beta üyelerine göndermediğini ve kademeli olarak erişime açtığını da belirtelim.