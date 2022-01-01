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Whatsapp Kullananlar Dikkat!

Milyonlarca kişinin kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni güncellemesini duyurdu.

  1. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü uygulamasında güncelleme yapıldı. Beta kullanıcılarının erişimine açılan güncelleme uygulamanın yazılım sürümünü 2.2201.2?ye yükseltti.

    Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü uygulamasında güncelleme yapıldı. Beta kullanıcılarının erişimine açılan güncelleme uygulamanın yazılım sürümünü 2.2201.2?ye yükseltti.

  2. Kimse bu özelliği fark etmese bile WhatsApp kendini güncellemiş görünüyor.

    Kimse bu özelliği fark etmese bile WhatsApp kendini güncellemiş görünüyor.

  3. Meta?ya bağlı olan mesajlaşma platformu, 2.2201.2 sürümüyle birlikte ?Desktop Beta? programının kullanıcı ara yüzünde birkaç değişiklik yaptı.

    Meta?ya bağlı olan mesajlaşma platformu, 2.2201.2 sürümüyle birlikte ?Desktop Beta? programının kullanıcı ara yüzünde birkaç değişiklik yaptı.

  4. Geçtiğimiz günlerde de WhatsApp bildirimlerinde profil fotoğraflarını görebileceğiniz bir özellik duyurmuştu. Bu kez de WhatsApp masaüstü uygulaması için kolları sıvadı.

    Geçtiğimiz günlerde de WhatsApp bildirimlerinde profil fotoğraflarını görebileceğiniz bir özellik duyurmuştu. Bu kez de WhatsApp masaüstü uygulaması için kolları sıvadı.

  5. Artık WhatsApp Desktop?u karanlık modda kullanırken, sohbet baloncukları daha koyu yeşil gözükecek.

    Artık WhatsApp Desktop?u karanlık modda kullanırken, sohbet baloncukları daha koyu yeşil gözükecek.

  6. Önceki sürümlerde de baloncukların rengi yeşildi, ancak WhatsApp yeni sürümde yeşili belirgin hale getirdi.

    Önceki sürümlerde de baloncukların rengi yeşildi, ancak WhatsApp yeni sürümde yeşili belirgin hale getirdi.

  7. Ayrıca mesaj yazma alanı önceden oval bir görünüme sahipken; 2.2201.2 sürümünde ise dikdörtgene daha çok benziyor.

    Ayrıca mesaj yazma alanı önceden oval bir görünüme sahipken; 2.2201.2 sürümünde ise dikdörtgene daha çok benziyor.

  8. Popüler mesajlaşma platformu, 2.2201.2 sürümünü Cuma günü yayınladı.

    Popüler mesajlaşma platformu, 2.2201.2 sürümünü Cuma günü yayınladı.

  9. Güncelleme henüz beta aşamasında olduğu için size ulaşması zaman alabilir.

    Güncelleme henüz beta aşamasında olduğu için size ulaşması zaman alabilir.

  10. Diğer yandan WABetaInfo, WhatsApp masaüstü uygulamasının yeni halinin ekran görüntüsünü aktardı.

    Diğer yandan WABetaInfo, WhatsApp masaüstü uygulamasının yeni halinin ekran görüntüsünü aktardı.

  11. Sizler de WhatsApp Desktop Beta programına katılarak, mesajlaşma uygulamasının yeni özelliklerini bilgisayarda deneyebilirsiniz.

    Sizler de WhatsApp Desktop Beta programına katılarak, mesajlaşma uygulamasının yeni özelliklerini bilgisayarda deneyebilirsiniz.

  12. Betaya erişim sağlamak için Windows veya macOS sürümünden birini yüklemeniz gerekiyor.

    Betaya erişim sağlamak için Windows veya macOS sürümünden birini yüklemeniz gerekiyor.

  13. Ardından telefonunuzda WhatsApp ayarlarına girip Bağlı cihazlar menüsündeki QR kodu WhatsApp?ın masaüstü uygulamasına okutun.

    Ardından telefonunuzda WhatsApp ayarlarına girip Bağlı cihazlar menüsündeki QR kodu WhatsApp?ın masaüstü uygulamasına okutun.

  14. QR kodu okuttuktan sonra WhatsApp, telefonunuzdaki mesajları masaüstü uygulamasına taşıyacak.

    QR kodu okuttuktan sonra WhatsApp, telefonunuzdaki mesajları masaüstü uygulamasına taşıyacak.

  15. Artık platformu bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

    Artık platformu bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

  16. Ancak beta sürümü stabil olmadığı için kullanım deneyiminizi olumsuz etkileyecek hatalar barındırabilir. Bu nedenle yüklemeden önce iki kez düşünün.

    Ancak beta sürümü stabil olmadığı için kullanım deneyiminizi olumsuz etkileyecek hatalar barındırabilir. Bu nedenle yüklemeden önce iki kez düşünün.

  17. Ayrıca WhatsApp?ın test ettiği özellikleri tüm beta üyelerine göndermediğini ve kademeli olarak erişime açtığını da belirtelim.

    Ayrıca WhatsApp?ın test ettiği özellikleri tüm beta üyelerine göndermediğini ve kademeli olarak erişime açtığını da belirtelim.