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İsrailli Komedyen Noam Shuster-Eliassi Kriz Yarattı

İsrailli komedyen Noam Shuster-Eliassi'nin Arapça seslendirdiği "Dubai" adlı şarkı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşmeyle alay eden sözleriyle Arap dünyasında gündem oldu.

  1. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşmeyle alay eden "Milyonları olan ve Nakba'ya maruz kalan kendi soydaşlarını, Filistin'i unutan Araplar gibisi yok. Dubai'dekiler Gazze kuşatmasını unuttular, ne güzel olurdu Arapların hepsi Dubaili olsa" şarkı sözleri Arap dünyasında gündem oldu.

    İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşmeyle alay eden "Milyonları olan ve Nakba'ya maruz kalan kendi soydaşlarını, Filistin'i unutan Araplar gibisi yok. Dubai'dekiler Gazze kuşatmasını unuttular, ne güzel olurdu Arapların hepsi Dubaili olsa" şarkı sözleri Arap dünyasında gündem oldu.

  2. İsrailli komedyen Noam Shuster Eliassi, Arapça yayın yapan "Mekan 33" adlı İsrail kanalında "Dubai, Dubai" adlı parçayı seslendirdi. Arapça şarkıda Birleşik arap emirlikleri'nin İsrail'le normalleşerek 'kendi soydaşlarını, Filistin'i ve Gazze ablukasını unuttuğu' ifade edildi.

    İsrailli komedyen Noam Shuster Eliassi, Arapça yayın yapan "Mekan 33" adlı İsrail kanalında "Dubai, Dubai" adlı parçayı seslendirdi. Arapça şarkıda Birleşik arap emirlikleri'nin İsrail'le normalleşerek 'kendi soydaşlarını, Filistin'i ve Gazze ablukasını unuttuğu' ifade edildi.

  3. Şarkı Arap dünyasındaki ana akım medya kuruluşlarının yanı sıra sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ünlü komedyen, "Dubai ile yapılan barış anlaşmasını kutlamak için Arapça yazdığım orijinal bir şarkıyı söyleyeceğim. Sevgi ve barış mesajı göndermek benim için çok önemli" dedi.

    Şarkı Arap dünyasındaki ana akım medya kuruluşlarının yanı sıra sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ünlü komedyen, "Dubai ile yapılan barış anlaşmasını kutlamak için Arapça yazdığım orijinal bir şarkıyı söyleyeceğim. Sevgi ve barış mesajı göndermek benim için çok önemli" dedi.

  4. Şarkının videosu El cezire başta olmak üzere çok sayıda Arap kanalında "İsrailli şarkıcı, İsrail'le normalleşen Araplarla dalga geçti' ifadesiyle yayınlandı. Shuster-Eliassi, videonun viral olmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Filistin'deki insan hakları ihlallerine ve İsrail-BAE arasındaki 'barış' hamlesinin çelişkilerine dikkati çekti.

    Şarkının videosu El cezire başta olmak üzere çok sayıda Arap kanalında "İsrailli şarkıcı, İsrail'le normalleşen Araplarla dalga geçti' ifadesiyle yayınlandı. Shuster-Eliassi, videonun viral olmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Filistin'deki insan hakları ihlallerine ve İsrail-BAE arasındaki 'barış' hamlesinin çelişkilerine dikkati çekti.

  5. Eliassi "Hiçbir zaman çatışmaya girmeyen, her halükarda silah ticareti yapan ve Filistinlilerin insan haklarını görmezden gelen iki hükümet arasındaki bir 'barış' anlaşmasıyla alay eden bir video ile diplomatik bir olaya neden olurken 2. kez corona virüsten kurtuldunuz mu? Bunu evde denemeyin" diye yazdı.

    Eliassi "Hiçbir zaman çatışmaya girmeyen, her halükarda silah ticareti yapan ve Filistinlilerin insan haklarını görmezden gelen iki hükümet arasındaki bir 'barış' anlaşmasıyla alay eden bir video ile diplomatik bir olaya neden olurken 2. kez corona virüsten kurtuldunuz mu? Bunu evde denemeyin" diye yazdı.