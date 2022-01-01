Bolu Dağı'nda Ağır Tonajlı Araç Geçişine İzin Verilmiyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.
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Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Elmalık ve Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.
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Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı TIR'ların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor.
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TIR'lar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.
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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI Kar yağışı, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Dağkent, Yumrukaya, Seymenler ile Düzce kesimlerinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve heyelan mevkilerinde etkisini gösteriyor.
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Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması aralıksız devam ediyor.
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Bölgede görevli Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülere uyarılarda bulunarak hava ve yol şartlarına uymaları, araçlarında kış lastiği bulundurmadan yola çıkmamaları gerektiğini söyledi.
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Ekipler ayrıca sürücülerden araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.