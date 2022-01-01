BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI Kar yağışı, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Dağkent, Yumrukaya, Seymenler ile Düzce kesimlerinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve heyelan mevkilerinde etkisini gösteriyor.