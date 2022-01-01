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Bolu Dağı'nda Ağır Tonajlı Araç Geçişine İzin Verilmiyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

  1. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

    D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

  2. Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Elmalık ve Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.

    Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Elmalık ve Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.

  3. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı TIR'ların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor.

    Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı TIR'ların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor.

  4. TIR'lar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.

    TIR'lar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.

  5. BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI Kar yağışı, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Dağkent, Yumrukaya, Seymenler ile Düzce kesimlerinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve heyelan mevkilerinde etkisini gösteriyor.

    BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI Kar yağışı, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Dağkent, Yumrukaya, Seymenler ile Düzce kesimlerinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve heyelan mevkilerinde etkisini gösteriyor.

  6. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması aralıksız devam ediyor.

    Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması aralıksız devam ediyor.

  7. Bölgede görevli Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülere uyarılarda bulunarak hava ve yol şartlarına uymaları, araçlarında kış lastiği bulundurmadan yola çıkmamaları gerektiğini söyledi.

    Bölgede görevli Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülere uyarılarda bulunarak hava ve yol şartlarına uymaları, araçlarında kış lastiği bulundurmadan yola çıkmamaları gerektiğini söyledi.

  8. Ekipler ayrıca sürücülerden araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

    Ekipler ayrıca sürücülerden araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.