65 Yaşındaki Kadın Çoban Hayvanlarına Evladı Gibi Bakıyor
Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Saniye Budak, 50 yıldır çobanlık yapıyor. Günde 12 saat hayvan otlatıp bakımlarını yapan Budak, kadınlara "Kadınlar çalışmalı, üretmek güzel bir şey. Koca eline bakmasınlar" tavsiyesinde bulunuyor.
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Mersin?in Kaşlı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 50 yıldır çobanlık yapan 2 çocuk annesi Saniye Budak, günün ağarmasıyla birlikte mesaisine başlıyor.
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Evdeki işlerini tamamladıktan sonra gününün büyük bölümünü beraber geçirdiği keçi ve koyunlarına ayıran Budak, hayvanlarının bakım ve temizliğiyle de ilgileniyor.
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Daha sonra dağ, tepe dinlemeden zorlu coğrafyada koyun ve keçilerini otlatan Budak, hem enerjisi hem de hayvanlarıyla girdiği iletişimle çevredekileri gülümsetiyor.
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Evladı gibi baktığı hayvanlarına 'Kızım', 'Oğluşum' ve 'Güzellerim' diye hitap eden, Budak, hayvanların süt ve peynirinden elde ettiği gelirle de hem hasta kocasına bakıyor hem de farklı işlerde çalışan oğullarına maddi destek oluyor.
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Saniye Budak, çocuk yaşlardan beri çobanlığı severek yaptığını söyledi.
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Zor bir işi yapmanın gururunu yaşadığını anlatan Budak, boş durmayıp çalıştığı için emeğinin karşılığını da aldığını söyledi.
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"HAYVANLARIMA ÇOCUKLARIM GİBİ BAKARIM" Yaklaşık 50 yıldır çobanlık yapan Budak, şunları söyledi: "Günde 12 saat çobanlık yaparım. Sonra eve gelirim yemek yapar, bulaşık yıkarım, hayvanların temizliğini, bakımlarını yaparım ve yemlerini veririm. Hayvanlarla aram çok iyi. Biri hasta olursa o gün yatamam. Baytar baytar dolaştırırım. Hastalandıklarında kendim hastalanmışım gibi hissediyorum. İşimi o kadar çok seviyorum. Hayvanlarıma çocuklarım gibi bakarım. Emeğimle kazandığımda seviniyorum."
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Budak, aile geçimini 2 çocuğuyla yaptığını ve eşinin hastalığından dolayı çalışamadığını belirterek, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğini vurguladı.
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"KADINLAR ÇALIŞMALI, ÜRETMEK GÜZEL BİR ŞEY" İşini severek yaptığı için yorulmadığını söyleyen Budak, "Hayvanlarıma iyi bakmak zorundayım. Mahallelinin mahsulüne zarar vermesin diye başlarında beklerim. 65 yaşındayım. Hayvanları kaç sefer getiriyorum, götürüyorum, dağda otlatıyorum. Yem ve su veririm. Bakımlarını yaparım. Kadınlar çalışmalı, üretmek güzel bir şey. Koca eline bakmasınlar. Başarmanın mutluluğunu duyuyorum? dedi.
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Türkiye'yi ve Torosları çok sevdiğini belirten Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmayı da istediğini söyledi.