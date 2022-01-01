Dağ Köyündeki Okulu Sıcak Yuvaya Dönüştürdü

Zorlu koşullarda görev yaptığını dile getiren Yılmaz, "Ülkemizin birçok yerinde bu zorlu koşullar mevcut. Ama biz inandığımız yolda yürüyorsak önümüze çıkan her engeli bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü bu engeller bize aynı zamanda deneyim ve tecrübe sağlıyor" ifadelerini kullandı.