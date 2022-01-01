Karadeniz Coştu: 7 Metrelik Dalgalar Kıyıya Vurdu
Zonguldak'ta yağmurla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle kayalıklara vuran dalgaların boyu 7 metreyi aşarak limanın içine kadar girdi. Balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
-
Zonguldak?ta yağmurla birlikte rüzgar da etkili oldu.
-
Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı.
-
Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi.
-
Sürücüler, mendirek altına park ettikleri araçlarını kaldırdı.
-
Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
-