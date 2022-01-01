TEM'de Kar Kazası: Onlarca Araç Birbirine Girdi

Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Yolun Ankara istikameti, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Bolu'da yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede, kayganlaşan yolda 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi.

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