TEM'de Kar Kazası: Onlarca Araç Birbirine Girdi
Bolu'da TEM Otoyolu'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
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Bolu'da yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede, kayganlaşan yolda 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi.
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Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi.
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Yolun Ankara istikameti, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi.
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Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
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