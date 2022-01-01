İskoçya'da Çatı Katında Bulunan Osmanlı Padişahlarının Portreleri Müzayedede Satılıyor

Sotheby's yetkilisi, portrelerin en son 1930 yılına kadar Newbattle Manastırı'nda sergilendiğini sonrasında ise unutulduğunu sözlerine ekledi. Sotheby's tarafından yayınlanan müzayede notuna göre, "Newbattle Türkleri" olarak bilinen portreler, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarlar, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetlere ait 484 tabloluk koleksiyondaki eserlere dayanıyor.