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İskoçya'da Çatı Katında Bulunan Osmanlı Padişahlarının Portreleri Müzayedede Satılıyor

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, bir çatı katında bulunan ve aralarında Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de olduğu padişah portrelerini açık artırmaya çıkardı. 20 Ocak'ta tamamlanacak açık artırmada her bir tablo için başlangıç fiyatı 50 bin sterlin olarak belirlendi.

  1. İskoçya'da soylulardan Lothian Markizi'ne ait bir malikanenin çatı katında bulunan koleksiyon, yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez görüldü.

    İskoçya'da soylulardan Lothian Markizi'ne ait bir malikanenin çatı katında bulunan koleksiyon, yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez görüldü.

  2. 1. Bayezid, 1. Mehmet, 2. Murat ve 2. Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman'a ait portrelerin yanı sıra Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timurlenk'in de tablosunun da yer aldığı eserlerin, 16 yüzyılda İskoçya'daki Newbattle Manastırı'nda asılı olan daha geniş bir portre grubunun parçası olduğu düşünülüyor.

    1. Bayezid, 1. Mehmet, 2. Murat ve 2. Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman'a ait portrelerin yanı sıra Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timurlenk'in de tablosunun da yer aldığı eserlerin, 16 yüzyılda İskoçya'daki Newbattle Manastırı'nda asılı olan daha geniş bir portre grubunun parçası olduğu düşünülüyor.

  3. Her biri için 50 bin sterlin (yaklaşık 925 bin TL) başlangıç fiyatı belirlenen portreler, 20 Ocak'ta tamamlanacak açık artırmada yeni sahibini bulacak.

    Her biri için 50 bin sterlin (yaklaşık 925 bin TL) başlangıç fiyatı belirlenen portreler, 20 Ocak'ta tamamlanacak açık artırmada yeni sahibini bulacak.

  4. "KANUNİ 43 YAŞINDA RESMEDİLMİŞ" Sotheby's Ortadoğu Satışları Sorumlusu Benedict Carter, "Bunların muhtemelen 17. yüzyılda üçüncü Lothian Kontu William Carr tarafından getirildiği düşünülüyor. Bu, Osmanlı grubunun en önemli resmi, kanun koyucu (vazii) Kanuni Sultan Süleyman'a ait. Burada yaklaşık 43 yaşında resmediliyor." dedi.

    "KANUNİ 43 YAŞINDA RESMEDİLMİŞ" Sotheby's Ortadoğu Satışları Sorumlusu Benedict Carter, "Bunların muhtemelen 17. yüzyılda üçüncü Lothian Kontu William Carr tarafından getirildiği düşünülüyor. Bu, Osmanlı grubunun en önemli resmi, kanun koyucu (vazii) Kanuni Sultan Süleyman'a ait. Burada yaklaşık 43 yaşında resmediliyor." dedi.

  5. Tabloda 1537-1538 yıllarının görüldüğünü ifade eden Carter, Kanuni Sultan Süleyman'ın o dönem gücünün zirvesinde olduğunu, hem Safevileri hem de Preveze Deniz Muharebesi'nde Papalık donanmasını yendiğine işaret etti.

    Tabloda 1537-1538 yıllarının görüldüğünü ifade eden Carter, Kanuni Sultan Süleyman'ın o dönem gücünün zirvesinde olduğunu, hem Safevileri hem de Preveze Deniz Muharebesi'nde Papalık donanmasını yendiğine işaret etti.

  6. Carter, portrenin başka kopyalarının daha önce görüldüğünü, bunlardan birinin de kendileri tarafından geçen sene satıldığını ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olduğunu söyledi.

    Carter, portrenin başka kopyalarının daha önce görüldüğünü, bunlardan birinin de kendileri tarafından geçen sene satıldığını ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olduğunu söyledi.

  7. Sotheby's yetkilisi, portrelerin en son 1930 yılına kadar Newbattle Manastırı'nda sergilendiğini sonrasında ise unutulduğunu sözlerine ekledi. Sotheby's tarafından yayınlanan müzayede notuna göre, "Newbattle Türkleri" olarak bilinen portreler, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarlar, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetlere ait 484 tabloluk koleksiyondaki eserlere dayanıyor.

    Sotheby's yetkilisi, portrelerin en son 1930 yılına kadar Newbattle Manastırı'nda sergilendiğini sonrasında ise unutulduğunu sözlerine ekledi. Sotheby's tarafından yayınlanan müzayede notuna göre, "Newbattle Türkleri" olarak bilinen portreler, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarlar, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetlere ait 484 tabloluk koleksiyondaki eserlere dayanıyor.