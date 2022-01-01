Bakanlık Açıkladı: İşte 10 Soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'na ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakanlık, kurun 10 lira, faizin yıllık yüzde 14 olduğu dönemde 100 lira tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak örnek bir hesaba yönelik, yararlanıcıların ne kadar getiri elde edeceklerine ilişkin 4 senaryoyu paylaştı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bildirisi: