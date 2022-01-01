Bakanlık Açıkladı: İşte 10 Soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı açtıracaklar için soru-cevap yayımladı. Tüm ayrıntılarıyla Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı açıklandı.
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Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'na ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakanlık, kurun 10 lira, faizin yıllık yüzde 14 olduğu dönemde 100 lira tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak örnek bir hesaba yönelik, yararlanıcıların ne kadar getiri elde edeceklerine ilişkin 4 senaryoyu paylaştı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bildirisi:
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