Tel Aviv'deki Sheba Hastanesi geçen ay 270'den fazla sağlık çalışanına dördüncü doz aşı uyguladı. Bu kişilerin 154'ü Pfizer/BioNtech aşısı ve 120?si ise Moderna'yı aldı. Hepsi daha önce Pfizer-BioNtech aşısı ile üç kez aşılanmıştı.