Yeni Nissan Qashqai Türkiye'de
Bugüne kadar dünyada 5 milyon, Türkiye'de 155 binden fazla satış adedine ulaşan Nissan Qashqai'nin üçüncü nesli Türkiye'de satışa sunuldu.
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Nissan Qashqai?nin yeni nesli değişen tasarımıyla Türkiye satışa sunuldu.
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Yeni Qashqai hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisinyle birlikte geliyor. Hafif hibrit teknolojisinde, benzinli motor 12V elektrik sistemi ve lityum-iyon batarya ile destekleniyor. Lityum-iyon batarya, enerji geri kazanım sistemi sayesinde frenleme esnasında açığa çıkan enerjiyi depoluyor ve gerektiği zaman elektrik motoruna göndererek benzinli motoru destekliyor. Bu sayede benzinli motor üzerindeki yükü azaltarak yakıt tüketiminin düşmesine yardımcı oluyor ve araç daha uzun süre stop/start konumunda kalabiliyor.
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Bu sayede yeni Qashqai 270 Nm (CVT) gibi yüksek bir tork değeri sunuyor.
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Benzinli hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisiyle birlikte araç 4x4 çekiş sistemini de beraberinde sunuyor. 4x4 çekiş sistemi, XTRONIC CVT şanzıman ve arka bağımsız süspansiyonla kombine ediliyor.
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Yeni Qashqai?de Eco, Standard, Sport olmak üzere 3 farklı sürüş modu standart olarak sunuluyor. 4x4 çekiş sistemi tercih edildiğinde özellikle ilk kalkışta kilit fonksiyonunu devreye alarak optimum çekiş sağlayan 2 sürüş modu daha ekleniyor: Off-road ve Kar.
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Yeni Nissan Qashqai, 4 farklı donanım paketi (Tekna, Design Pack, Skypack, Platinum Premium) ve 4x4 çekiş sistemi seçeneği ile, 626 bin TL?den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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