Yeni Nissan Qashqai Türkiye'de

BİLSEM öğertmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı
BİLSEM öğertmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Akkuyu Nükleer tesisleri 9 şiddetindeki depreme dayanıklı planlandı
Akkuyu Nükleer tesisleri 9 şiddetindeki depreme dayanıklı planlandı
Flash TV'nin kurucusu koronavirüse yenildi
Flash TV'nin kurucusu koronavirüse yenildi
İkinci el araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' PTT'nin hizmetiyle önleniyor
İkinci el araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' PTT'nin hizmetiyle önleniyor
Asgari ücretlilere müjde gibi karar! Maaşa hacze son
Asgari ücretlilere müjde gibi karar! Maaşa hacze son
Gaziantep Valisi kurtarma çalışmalarının bilançosunu açıkladı
Gaziantep Valisi kurtarma çalışmalarının bilançosunu açıkladı
Hakan Atilla: Bazı servet düşkünü tipler önemli mevkilerde
Hakan Atilla: Bazı servet düşkünü tipler önemli mevkilerde
BAE ile 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı
BAE ile 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı
Aynı hizmet, dört farklı statüdeki personele dört farklı maaşla yaptırılıyor!
Aynı hizmet, dört farklı statüdeki personele dört farklı maaşla yaptırılıyor!
Mahsur kalan vatandaşların sığındığı sosyal tesisten yüzde 100 zam
Mahsur kalan vatandaşların sığındığı sosyal tesisten yüzde 100 zam
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Kamu görevlisi 'Etek altı sapığı' çıktı!
Kamu görevlisi 'Etek altı sapığı' çıktı!
Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi
Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Kabinenin gündemi Omicron
Kabinenin gündemi Omicron
Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
'Özel izinle' girilebiliyordu, artık herkes ziyaret edebilecek
'Özel izinle' girilebiliyordu, artık herkes ziyaret edebilecek
Polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı
Polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı
Bakan Koca'dan açıklama! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
Bakan Koca'dan açıklama! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
Evde Bakım Yardımı, Şubat'ta 2 bin 300 TL olarak yapılacak
Evde Bakım Yardımı, Şubat'ta 2 bin 300 TL olarak yapılacak
Vaka sayıları yeniden 70 bine yaklaştı
Vaka sayıları yeniden 70 bine yaklaştı
Motorine 52 kuruş zam geldi
Motorine 52 kuruş zam geldi
7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları
7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları
Zorla ilaç yazdırmak isteyen hastadan doktora yumruklu saldırı
Zorla ilaç yazdırmak isteyen hastadan doktora yumruklu saldırı
Borsa'da düşüş yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
Borsa'da düşüş yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi

Yeni Nissan Qashqai Türkiye'de

Bugüne kadar dünyada 5 milyon, Türkiye'de 155 binden fazla satış adedine ulaşan Nissan Qashqai'nin üçüncü nesli Türkiye'de satışa sunuldu.

  1. Nissan Qashqai?nin yeni nesli değişen tasarımıyla Türkiye satışa sunuldu.

    Nissan Qashqai?nin yeni nesli değişen tasarımıyla Türkiye satışa sunuldu.

  2. Yeni Qashqai hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisinyle birlikte geliyor. Hafif hibrit teknolojisinde, benzinli motor 12V elektrik sistemi ve lityum-iyon batarya ile destekleniyor. Lityum-iyon batarya, enerji geri kazanım sistemi sayesinde frenleme esnasında açığa çıkan enerjiyi depoluyor ve gerektiği zaman elektrik motoruna göndererek benzinli motoru destekliyor. Bu sayede benzinli motor üzerindeki yükü azaltarak yakıt tüketiminin düşmesine yardımcı oluyor ve araç daha uzun süre stop/start konumunda kalabiliyor.

    Yeni Qashqai hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisinyle birlikte geliyor. Hafif hibrit teknolojisinde, benzinli motor 12V elektrik sistemi ve lityum-iyon batarya ile destekleniyor. Lityum-iyon batarya, enerji geri kazanım sistemi sayesinde frenleme esnasında açığa çıkan enerjiyi depoluyor ve gerektiği zaman elektrik motoruna göndererek benzinli motoru destekliyor. Bu sayede benzinli motor üzerindeki yükü azaltarak yakıt tüketiminin düşmesine yardımcı oluyor ve araç daha uzun süre stop/start konumunda kalabiliyor.

  3. Bu sayede yeni Qashqai 270 Nm (CVT) gibi yüksek bir tork değeri sunuyor.

    Bu sayede yeni Qashqai 270 Nm (CVT) gibi yüksek bir tork değeri sunuyor.

  4. Benzinli hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisiyle birlikte araç 4x4 çekiş sistemini de beraberinde sunuyor. 4x4 çekiş sistemi, XTRONIC CVT şanzıman ve arka bağımsız süspansiyonla kombine ediliyor.

    Benzinli hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisiyle birlikte araç 4x4 çekiş sistemini de beraberinde sunuyor. 4x4 çekiş sistemi, XTRONIC CVT şanzıman ve arka bağımsız süspansiyonla kombine ediliyor.

  5. Yeni Qashqai?de Eco, Standard, Sport olmak üzere 3 farklı sürüş modu standart olarak sunuluyor. 4x4 çekiş sistemi tercih edildiğinde özellikle ilk kalkışta kilit fonksiyonunu devreye alarak optimum çekiş sağlayan 2 sürüş modu daha ekleniyor: Off-road ve Kar.

    Yeni Qashqai?de Eco, Standard, Sport olmak üzere 3 farklı sürüş modu standart olarak sunuluyor. 4x4 çekiş sistemi tercih edildiğinde özellikle ilk kalkışta kilit fonksiyonunu devreye alarak optimum çekiş sağlayan 2 sürüş modu daha ekleniyor: Off-road ve Kar.

  6. Yeni Nissan Qashqai, 4 farklı donanım paketi (Tekna, Design Pack, Skypack, Platinum Premium) ve 4x4 çekiş sistemi seçeneği ile, 626 bin TL?den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

    Yeni Nissan Qashqai, 4 farklı donanım paketi (Tekna, Design Pack, Skypack, Platinum Premium) ve 4x4 çekiş sistemi seçeneği ile, 626 bin TL?den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.