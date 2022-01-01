8 Araç Birbirine Girdi: 3 Ölü, 12 Yaralı
Mardin'de 4'ü TIR 8 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
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Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde 4 TIR, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
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Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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