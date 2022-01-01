Kar Nedeniyle Kapanan TEM Ankara Yönü Açıldı
Kar yağışı TEM'de ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bolu Yeniçağ mevkiinde kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü bir süre ulaşıma kapandı.
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü bir süre ulaşıma kapandı.
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Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
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Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamadı. Yetkililerin çalışması sonucu ulaşıma kapanan Ankara yönü açıldı.
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Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekiplerin kayan ve kazaya karışan araçları kurtarmasının ardından ulaşıma açılan yolda, trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
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