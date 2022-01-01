Kar Nedeniyle Kapanan TEM Ankara Yönü Açıldı

Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamadı. Yetkililerin çalışması sonucu ulaşıma kapanan Ankara yönü açıldı.