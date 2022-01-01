Gaziantep Valisi: Mahsur kalan 900 civarında araç var, çalışma sürüyor - 5 Tipi nedeniyle açılan yolların kapanabildiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Hastaneye gitmekteyken yolda kalan 186 kişi hastaneye ulaştırıldı. Sağlık sistemi o açıdan tam olarak çalıştı. Hastaneye gitmesi gerekip de gidemeyen tek vatandaşımız olmadı. 1780 araç, 2800 vatandaş kurtarıldı saat 10.00 itibarıyla. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz."