Meteoroloji'den Uyarı! Asıl Kar O Gün Geliyor

TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışı etkisini daha da artıracak. Gaziantep'te otoyolu kapatan kar yağışı devam ederken, Doğu Anadolu, Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu için de alarm üstüne alarm geldi. İstanbul ve Ankara için de kar yağışı uyarısı var. Şu anda Doğu ve güney illerini etkileyen yoğun kar yağışı cumartesi gününden itibaren batı illerini de vuracak. Asıl yoğun kar yağışı 22 Ocak cumartesi günü başlayacak ve yeni hafta da devam edecek. İşte meteorolojiden gelen son uyarılarla hava durumu tahmini: