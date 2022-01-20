Meteoroloji'den Uyarı! Asıl Kar O Gün Geliyor
TÜRKİYE çok daha etkili olacak yeni bir kar yağışının etkisine giriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Kayseri başta olmak üzere tüm illeri yoğun kar yağışı vuracak. Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahminine göre asıl kar yağışı 22 Ocak 2022 cumartesi günü bastıracak. Pazar günü 4 il hariç tüm Türkiye kar yağışının etkisinde olacak.
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TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışı etkisini daha da artıracak. Gaziantep'te otoyolu kapatan kar yağışı devam ederken, Doğu Anadolu, Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu için de alarm üstüne alarm geldi. İstanbul ve Ankara için de kar yağışı uyarısı var. Şu anda Doğu ve güney illerini etkileyen yoğun kar yağışı cumartesi gününden itibaren batı illerini de vuracak. Asıl yoğun kar yağışı 22 Ocak cumartesi günü başlayacak ve yeni hafta da devam edecek. İşte meteorolojiden gelen son uyarılarla hava durumu tahmini:
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Meteorolojinin resmi sitesinde 3 bölge için acil uyarılar yayınlandı. Bunlardan ilki Doğu Anadolu bölgesi için. Doğu Anadolu?nun kuzeydoğusunda devam eden kar yağışlarının zaman zaman etkisini artırarak Ağrı, Kars ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli (10-20 cm ek kar örtüsü) olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde Erzurum ve Kars çevrelerinde, yarın (20.01.2022 Perşembe) sabah saatlerinde Ağrı çevrelerinde kar etkisini yitirecek.
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Gaziantep-Adıyaman-Kilis
Meteorolojinin uyarı verdiği bir diğer bölge ise Güneydoğu Anadolu bölgesi oldu. Gaziantep otoyolunu kapatan kar yağışı 50 santimin üstünde bir birikim bıraktı. Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır çevreleri, Batman'ın kuzeyi, Kilis'in kuzeyinde ise kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın güneyinde de kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı var. Bu illerde kar kalınlığı 30 santime varıyor. Güneydoğu Anadolu'yu felç eden kar yağışı yarına bitmiş olacak. Meteorolojinin üçüncü acil kodlu uyarısı ise Karadeniz bölgesi için oldu. Kar yağışı Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) oldu.
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Asıl kar hafta sonu geliyor
Meteorolojinin sitesindeki son tahminlere göre Güney ve Doğu bölgelerini felç eden kar yağışı gitmeden batıdan yeni bir yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak. Cuma günü İstanbul, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere Marmara bölgesinde sulu kar yağışı etkili olacak. Asıl kar yağışı ise cumartesi günü başlayacak ve çok kuvvetli olacak. Marmara bölgesi ve İç Anadolu kar yağışının etkisi altında olacak.
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4 il hariç tüm Türkiye'de kar var
Pazar günü kar yağışının etki alanı daha da genişleyecek. İstanbul, Ankara ile birlikte İzmir ve Ege bölgesi de kar yağışının etkisi altına girecek. Pazar günü Adana, Antalya, Osmaniye ve Mersin dışında tüm illerde yoğun kar yağışı görülecek. Kar yağışı etkisini yeni haftaya da taşıyacak.
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İstanbul dikkat
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından İstanbul için hafta sonu daha yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Şen, "İstanbul'da Kar beklentinizi yükseltmeyin. Hafif bir kar yağışı görünüyor. Zira sıcaklık Kar sınırında nem de az. Hafta sonu (Cumartesi Pazar) beklenti biraz daha fazla görünüyor." dedi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar da yaptığı açıklamada, "Bu yılın en kuvvetli ve uzun süreli sistemi olarak görünüyor. Ülkemize gelme ihtimali oldukça arttı. ecmwf'de 120 saate (5 güne) giren tahminler %80 gerçekleşir. Kuvvetinde oynamalar olabilir takibe ve incelemeye devam." dedi.
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Batı Karadeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz:Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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Doğu Anadolu: Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Güney Anadolu: Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
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Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
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Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ege:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.