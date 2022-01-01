Gaziantep Valisi: TAG Otoyolu Kontrollü Şekilde Ulaşıma Açıldı
Gaziantep Valisi Davut Gül, TAG Otoyolu'nda ulaşımın kontrollü şekilde başladığını bildirdi. Mahsur kalan yaklaşık 900 aracın bölgeden çıkarılma çalışmaları devam ediyordu.
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Gaziantep'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma kapandı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. 2 binden fazla araç yolda mahsur kaldı.
Saatler süren çalışmalardan sonra Gaziantep Valisi Davut Gül, TAG Otoyolu'nda ulaşımın kontrollü şekilde başladığını bildirdi. Vali Gül, AA muhabirine, otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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Gece saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarının devam ettiği TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara, belediye ekiplerince kumanya dağıtıldı. Yolda mahsur kalanlara yiyecek, içecek ve akaryakıt desteğinde bulunuldu, çok sayıda kişi misafirhanelere yerleştirildi.
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Yol açma çalışmalarına çok sayıda belediye aracının yanı sıra TOMA'lar da katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmaların 161 iş makinesi ve 600 personelle yürütüldüğünü söyledi.
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Gaziantep Valisi Davut Gül çalışmaları ve bölgede durumu NTV'ye anlattı. Gün boyu süren çalışmalar sonucu Nizip tarafının kısmen ulaşıma açıldığını hatırlatan Gül, yolun şu anda tamamen açıldığını söyledi.
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Nurdağı mevkiinde ise ulaşımın tek şeritten sağlandığını kaydeden Gül, "900 civarındaki aracın tahliyesi devam ediyor. Yolun tek şeritli işlemesinde sıkıntı yok. Şu anda kalan 900 civarinda aracın tahliyesi devam ediyor" dedi.
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Bölgedeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Gül, bölgede kalan vatandaşlara kumanya yardımlarının yapıldığını bildirdi.
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Vali Gül, "Hastaneye gitmekteyken yolda kalan 186 kişi hastaneye ulaştırıldı. Sağlık sistemi o açıdan tam olarak çalıştı. Hastaneye gitmesi gerekip de gidemeyen tek vatandaşımız olmadı" diye konuştu.
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