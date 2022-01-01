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Marketlerin Yazışmaları Ortaya Çıktı: Abi Fiyatları Niye Çektiniz?

Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturmasında zam yaptığı gerekçesiyle ceza verdiği marketlere ilişkin gerekçeli kararda çarşaf çarşaf yazışmalar gün yüzüne çıktı. Zincir marketlerin yazışmalarının bütünü ortaya çıktı zam için 'Abi bu ne şaka mısınız? Fiyatı neden geri çektiniz' gibi birbirlerine sordukları ortaya çıktı.

  1. Market fiyatlarına organize şekilde yapılan zam yazışmaları gün yüzüne çıktı. Rekabet Kurumu?ndan 2.7 milyar ceza alan 5 zincir marketle 1 tedarikçinin beraber hareket ettikleri yazışmalara da yansıdı. Yazışmalarda bir tedarikçi, zam yapmayan marketleri uyarıyor.

    Market fiyatlarına organize şekilde yapılan zam yazışmaları gün yüzüne çıktı. Rekabet Kurumu?ndan 2.7 milyar ceza alan 5 zincir marketle 1 tedarikçinin beraber hareket ettikleri yazışmalara da yansıdı. Yazışmalarda bir tedarikçi, zam yapmayan marketleri uyarıyor.

  2. Market fiyatlarına organize şekilde yapılan zam yazışmaları gün yüzüne çıktı. Rekabet Kurumu?ndan 2.7 milyar ceza alan 5 zincir marketle 1 tedarikçinin beraber hareket ettikleri yazışmalara da yansıdı. Yazışmalarda bir tedarikçi, zam yapmayan marketleri uyarıyor.

    Market fiyatlarına organize şekilde yapılan zam yazışmaları gün yüzüne çıktı. Rekabet Kurumu?ndan 2.7 milyar ceza alan 5 zincir marketle 1 tedarikçinin beraber hareket ettikleri yazışmalara da yansıdı. Yazışmalarda bir tedarikçi, zam yapmayan marketleri uyarıyor.

  3. Beş zincir marketle bir tedarikçi firmaya kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararı belli oldu. Rekabet Kurumu?nun sitesinde yayınlanan kararda 5 zincir marketin tedarikçilerle beraber hareket ettikleri WhatsApp ve mail yazışmalarına da yansıdı.

    Beş zincir marketle bir tedarikçi firmaya kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararı belli oldu. Rekabet Kurumu?nun sitesinde yayınlanan kararda 5 zincir marketin tedarikçilerle beraber hareket ettikleri WhatsApp ve mail yazışmalarına da yansıdı.

  4. Organize olalım<br> WhatsApp grubunda yağ tedarikçisi bir firmanın çalışanı bir market yöneticisine ?Cuma gününe organize oluyoruz biz fiyat geçişinde. Sen (?.) market ve öbür tarafları organize eder misin?. Cuma rafa yansıyacak? diyerek yazıyor. ?Tamamdır? cevabı alan tedarikçi piyasaya devamlı müdahale ediyor.

    Organize olalım
    WhatsApp grubunda yağ tedarikçisi bir firmanın çalışanı bir market yöneticisine ?Cuma gününe organize oluyoruz biz fiyat geçişinde. Sen (?.) market ve öbür tarafları organize eder misin?. Cuma rafa yansıyacak? diyerek yazıyor. ?Tamamdır? cevabı alan tedarikçi piyasaya devamlı müdahale ediyor.

  5. WhatsApp yazışmalarında 5 litrelik ayçiçek yağının reyonda 35 lira olarak görülen etiket görselinin paylaşılması üstüne zincir market çalışanı ?Güzel abi piyasa yükselirse problem yok. Bu arada raf fi yatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor? ifadesini kullanıyor.

    WhatsApp yazışmalarında 5 litrelik ayçiçek yağının reyonda 35 lira olarak görülen etiket görselinin paylaşılması üstüne zincir market çalışanı ?Güzel abi piyasa yükselirse problem yok. Bu arada raf fi yatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor? ifadesini kullanıyor.

  6. Yöneticiye onaylattık sıkıntı çıkmayacak<br> Bunun üstüne tedarikçi çalışanı ?Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah mail göndereceğiz size? diyor. Bunun üstüne market çalışanı ?Okey salı günü itibarıyla geçmis oluruz? derken bu yazışmadan üç gün sonra başka bir market zincirini kastederek tedarikçiye ?(?) market fiyatları geçmemiş? diyor. Tedarikçi ise bu mesaja atfen ?1 lt var onu da geçecek merak etme? ifadesini kullanıyor.

    Yöneticiye onaylattık sıkıntı çıkmayacak
    Bunun üstüne tedarikçi çalışanı ?Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah mail göndereceğiz size? diyor. Bunun üstüne market çalışanı ?Okey salı günü itibarıyla geçmis oluruz? derken bu yazışmadan üç gün sonra başka bir market zincirini kastederek tedarikçiye ?(?) market fiyatları geçmemiş? diyor. Tedarikçi ise bu mesaja atfen ?1 lt var onu da geçecek merak etme? ifadesini kullanıyor.

  7. Aynı yazışmanın devamında bu defa (?) marketteki etiket fiyatları paylaşılıyor ve başka bir marketteki 1 litre yağın rafta yarın 10.95 TL olacağı söylenerek ?Yarın siz de geçin lütfen. Yöneticiye onaylattık. Sıkıntı çıkmayacak. Yardımını rica ediyorum kardeşim? deniyor.

    Aynı yazışmanın devamında bu defa (?) marketteki etiket fiyatları paylaşılıyor ve başka bir marketteki 1 litre yağın rafta yarın 10.95 TL olacağı söylenerek ?Yarın siz de geçin lütfen. Yöneticiye onaylattık. Sıkıntı çıkmayacak. Yardımını rica ediyorum kardeşim? deniyor.

  8. Ortak hareket edelim<br> Yazışmalarda zaman zaman ortak fiyat ayarlamasında zaman zaman münakaşalar da meydana geliyor.

    Ortak hareket edelim
    Yazışmalarda zaman zaman ortak fiyat ayarlamasında zaman zaman münakaşalar da meydana geliyor.

  9. Bir market zinciri çalışanı ile tedarikçi arasında geçen konuşma şu şekilde:<br> &#9679;X2 market çalışanı: Fiyatı bozuyoruz. Geri geldiğimiz tutar fark. &#9679; Hayır sakın yapmayın. Çok sıkıntı olur. Acil 24.95 ikili fiyata çıkalım.

    Bir market zinciri çalışanı ile tedarikçi arasında geçen konuşma şu şekilde:
    ●X2 market çalışanı: Fiyatı bozuyoruz. Geri geldiğimiz tutar fark. ● Hayır sakın yapmayın. Çok sıkıntı olur. Acil 24.95 ikili fiyata çıkalım.

  10. &#9679; X2 market çalışanı: Sıkıntıyı yapan (?) market biz değiliz. Biz toplantıda net ifade ettik. Bu oyunda yokuz. &#9679; Ama dahil oluyorsunuz. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Onlar gel gel yapıyor siz oyuna giriyorsunuz. Yapmayın. &#9679; X2 market çalışanı: 11,95 yaptığında sorun yok. Biz eşit olmayacağız.

    ● X2 market çalışanı: Sıkıntıyı yapan (?) market biz değiliz. Biz toplantıda net ifade ettik. Bu oyunda yokuz. ● Ama dahil oluyorsunuz. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Onlar gel gel yapıyor siz oyuna giriyorsunuz. Yapmayın. ● X2 market çalışanı: 11,95 yaptığında sorun yok. Biz eşit olmayacağız.

  11. STRATEGY team grubuna iletilen Yudum Ayçiçek Yağı 4 Lt ürününün etiket fi yatının 35,50 TL olarak yer aldığı (?.) market raf görseli iletilerek gruba şu şekilde yazılıyor: &#9679; Abi bu ne şakamısınız. Siz ya niye fiyatı geri çektiniz. Bu ay 1 tane ürün sevk edeceğim, bilgine. Piyasadan haberin yok galiba. Sonra marjım düşük dersin? Sanal markette de kaldırmışın, senin geçmen gerekir. Adamlar geçti dediğim gün.

    STRATEGY team grubuna iletilen Yudum Ayçiçek Yağı 4 Lt ürününün etiket fi yatının 35,50 TL olarak yer aldığı (?.) market raf görseli iletilerek gruba şu şekilde yazılıyor: ● Abi bu ne şakamısınız. Siz ya niye fiyatı geri çektiniz. Bu ay 1 tane ürün sevk edeceğim, bilgine. Piyasadan haberin yok galiba. Sonra marjım düşük dersin? Sanal markette de kaldırmışın, senin geçmen gerekir. Adamlar geçti dediğim gün.

  12. (?.) Biz de yükselttik senin söylediğin fiyatlara geçmiştik. Onlar geçmeyince biz de geri çektik. Geçirirseniz biz de geçeriz. 38,90?a, 37,90 olmamış. (?..): Nasıl geçmedi abi bakmıyor musun o günden beri. 0,40 kuruş düşük geçmişler yalnızca. Sen de o fi yatlara geç. Niye 35,90 yapıyorsun. Bir de sanaldan kaldırıyorsun.

    (?.) Biz de yükselttik senin söylediğin fiyatlara geçmiştik. Onlar geçmeyince biz de geri çektik. Geçirirseniz biz de geçeriz. 38,90?a, 37,90 olmamış. (?..): Nasıl geçmedi abi bakmıyor musun o günden beri. 0,40 kuruş düşük geçmişler yalnızca. Sen de o fi yatlara geç. Niye 35,90 yapıyorsun. Bir de sanaldan kaldırıyorsun.

  13. İşinize geldiği gibi. Siz bilirsiniz problem yok. İstersen 10 liraya satın stoklar bitince marj % 5 düşünce o zaman bildiğini yaparsın eyvallah.

    İşinize geldiği gibi. Siz bilirsiniz problem yok. İstersen 10 liraya satın stoklar bitince marj % 5 düşünce o zaman bildiğini yaparsın eyvallah.

  14. Rekabet Kurumu, 29 Ekim 2021?de 5 perakende zincirine ve 1 tedarik firmasına ?fahiş fi yat? cezası vermişti. Kurum kararına göre BİM?e 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA?ya 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros?a 517 milyon 672 bin 762,75 lira, ŞOK Marketler?e 384 milyon 369 bin 37,15 lira ve Yeni Mağazacılık AŞ?ye (A 101) 646 milyon 582 bin 329,39 lira idari para cezası verildi. 5 markete verilen cezanın toplam 2 milyar 682 milyon 539 bin 593,7 lira olmuştu.

    Rekabet Kurumu, 29 Ekim 2021?de 5 perakende zincirine ve 1 tedarik firmasına ?fahiş fi yat? cezası vermişti. Kurum kararına göre BİM?e 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA?ya 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros?a 517 milyon 672 bin 762,75 lira, ŞOK Marketler?e 384 milyon 369 bin 37,15 lira ve Yeni Mağazacılık AŞ?ye (A 101) 646 milyon 582 bin 329,39 lira idari para cezası verildi. 5 markete verilen cezanın toplam 2 milyar 682 milyon 539 bin 593,7 lira olmuştu.