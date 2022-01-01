Marketlerin Yazışmaları Ortaya Çıktı: Abi Fiyatları Niye Çektiniz?

(?.) Biz de yükselttik senin söylediğin fiyatlara geçmiştik. Onlar geçmeyince biz de geri çektik. Geçirirseniz biz de geçeriz. 38,90?a, 37,90 olmamış. (?..): Nasıl geçmedi abi bakmıyor musun o günden beri. 0,40 kuruş düşük geçmişler yalnızca. Sen de o fi yatlara geç. Niye 35,90 yapıyorsun. Bir de sanaldan kaldırıyorsun.