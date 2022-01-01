AFAD Duyurdu: Yurt Genelinde Yollarda Son Durum

KAHRAMANMARAŞ'TA ÇOK SAYIDA MAHALLE VE KÖY YOLU KAPALI Kahramanmaraş'ta aşırı kar yağışı sonucu Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Türkoğlu ilçelerinde çok sayıda mahalle ve köy yolu kapandı. Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde de tüm köy yolları kapanırken, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde elektrik verilemeyen mahalleler bulunduğu, Andırın'a bağlı Köklü Mahallesi ile Türkoğlu'nun Şekeroba ve Beyoğlu mahallerinde içme suyu kesintisi yaşandığı belirtildi.