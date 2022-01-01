AKOM'dan Uyarı Yapıldı! İstanbul'a İzlanda Kışı Geliyor

HAVA SICAKLIĞI EKSİLERDE SEYREDECEK Sıcaklıklar, devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. Cumartesi ve pazar günleri de etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.