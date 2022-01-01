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Camdaki Kız Hayri'nin Eski Haline Şok Olacaksınız

Camdaki Kız Hayri'yi canlandıran Cihangir Ceyhan'ın eski halini görenler tanıyamıyor... Ceyhan'ın 'Adana Sıfır Bir'deki 'Cio Baba' rolü sosyal medyada gündem oldu.

  1. KANAL D'nin Perşembe akşamları yayın saatinin reyting rekortmeni Camdaki Kız'da hayat verdiği Hayri karakteriyle adından söz ettiren Cihangir Ceyhan'ın ünlü olmadan önceki hali ortaya çıktı. Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eski hali, hayranlarını şaşırttı. Ceyhan'ın dijital platformlarda yayınlanan 'Adana Sıfır Bir' dizisinde canlandırdığı 'Cio Baba' karakteri ile 'Hayri' karakterindeki görünümü arasındaki fark sosyal medyanın gündemine oturdu!

    KANAL D'nin Perşembe akşamları yayın saatinin reyting rekortmeni Camdaki Kız'da hayat verdiği Hayri karakteriyle adından söz ettiren Cihangir Ceyhan'ın ünlü olmadan önceki hali ortaya çıktı. Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eski hali, hayranlarını şaşırttı. Ceyhan'ın dijital platformlarda yayınlanan 'Adana Sıfır Bir' dizisinde canlandırdığı 'Cio Baba' karakteri ile 'Hayri' karakterindeki görünümü arasındaki fark sosyal medyanın gündemine oturdu!

  2. Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si Adana Sıfır Bir'in 'Cio Baba'sı çıktı<br> Camdaki Kız dizisinin 2. sezonuna şoför 'Hayri' karakteri ile dahil olan Cihangir Ceyhan hem yakışıklılığı hem de oyunculuk performansı ile son günlerin öne çıkan oyuncularından... Ünlü oyuncunun Camdaki Kız dizisinden önceki rolleri, hayatı ve görünüşü, sosyal medya platformlarındaki hayran sayfalarında son günlerin en çok paylaşılan konularından...

    Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si Adana Sıfır Bir'in 'Cio Baba'sı çıktı
    Camdaki Kız dizisinin 2. sezonuna şoför 'Hayri' karakteri ile dahil olan Cihangir Ceyhan hem yakışıklılığı hem de oyunculuk performansı ile son günlerin öne çıkan oyuncularından... Ünlü oyuncunun Camdaki Kız dizisinden önceki rolleri, hayatı ve görünüşü, sosyal medya platformlarındaki hayran sayfalarında son günlerin en çok paylaşılan konularından...

  3. Candaki Kız 2 haftadır yayınlanmıyor, yeni bölüm öncesi Hayri merak ediliyor!<br> Başrol Burcu Biricik'in koronavirüse yakalanmasından dolayı iki haftadır yayınlanmayan Camdaki Kız'ın yeni bölümü Kanal D'de bu akşam izleyicisyle kavuşacak. Camdaki Kız yayınlanmadan önce dizinin ana karakterlerinden, gizemini koruyan Hayri karakteri sosyal medyada yeniden ön plana çıktı!

    Candaki Kız 2 haftadır yayınlanmıyor, yeni bölüm öncesi Hayri merak ediliyor!
    Başrol Burcu Biricik'in koronavirüse yakalanmasından dolayı iki haftadır yayınlanmayan Camdaki Kız'ın yeni bölümü Kanal D'de bu akşam izleyicisyle kavuşacak. Camdaki Kız yayınlanmadan önce dizinin ana karakterlerinden, gizemini koruyan Hayri karakteri sosyal medyada yeniden ön plana çıktı!

  4. Özel hayatı mercek altına alınan Cihangir Ceyhan'ın ünlü olmadan öceki hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Özel hayatı mercek altına alınan Cihangir Ceyhan'ın ünlü olmadan öceki hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

  5. Ünlü oyuncu, eski haliyle sosyal medyayı salladı.

    Ünlü oyuncu, eski haliyle sosyal medyayı salladı.

  6. İşte Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eski hali...

    İşte Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın eski hali...

  7. Cihangir Ceyhan kimdir, nereli: 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen, baba tarafından Elazığlı olan Cihangir Ceyhan, İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan ''Yusuf'' isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşayan Cihangir Ceyhan, ardından internet üzerinden yayınlanan ''Sıfır Bir Adana'' dizisinde Cio karakterini canlandırdı.

    Cihangir Ceyhan kimdir, nereli: 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen, baba tarafından Elazığlı olan Cihangir Ceyhan, İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan ''Yusuf'' isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşayan Cihangir Ceyhan, ardından internet üzerinden yayınlanan ''Sıfır Bir Adana'' dizisinde Cio karakterini canlandırdı.

  8. Bu rolüyle geniş bir hayran kitlesi elde eden Ceyhan, Çukur dizisinde hayat verdiği Azer karakteriyle ününe ün kattı. Ardından Alev Alev dizisinde Ömer karakterie hayat veren yakışıklı oyuncu, şimdilerde başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da rol alıyor.

    Bu rolüyle geniş bir hayran kitlesi elde eden Ceyhan, Çukur dizisinde hayat verdiği Azer karakteriyle ününe ün kattı. Ardından Alev Alev dizisinde Ömer karakterie hayat veren yakışıklı oyuncu, şimdilerde başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da rol alıyor.

  9. Dizide hayat verdiği Hayri karakteriyle milyonların sevgisini kazanan oyuncu, performansıyla beğeni topluyor.

    Dizide hayat verdiği Hayri karakteriyle milyonların sevgisini kazanan oyuncu, performansıyla beğeni topluyor.