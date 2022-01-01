Camdaki Kız Hayri'nin Eski Haline Şok Olacaksınız

Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si Adana Sıfır Bir'in 'Cio Baba'sı çıktı

Camdaki Kız dizisinin 2. sezonuna şoför 'Hayri' karakteri ile dahil olan Cihangir Ceyhan hem yakışıklılığı hem de oyunculuk performansı ile son günlerin öne çıkan oyuncularından... Ünlü oyuncunun Camdaki Kız dizisinden önceki rolleri, hayatı ve görünüşü, sosyal medya platformlarındaki hayran sayfalarında son günlerin en çok paylaşılan konularından...