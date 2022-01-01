İşte E-Karne Görüntüleme Sayfası
e karne 2022 e okul VBS sisteminde erişime açıldı mı sorusu 1. dönem karne heyecanı öncesi öğrenci ve velilerin gündeminde. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için e karne yani dijital karne e okul VBS girişi ile sorgulanacak. 2022 e okul 1. dönem karne görütülemek için T.C kimlik numarası ve okul numarası bilgileri kullanılacak. İşte e okul e kar
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Bugün yani 21 Ocak cuma günü milyonlarca öğrenci 1. dönem karnesini alacak ve 4 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatili başlayacak. Karneler alınmadan önce öğrenci ve veliler e okul VBS sistemi üzerinden e karne yani dijital karne nasıl görüntülenir araştırması yapıyor. e okul karne sorgulama e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden öğrenci T.C kimlik numarası ve okul numarası bilgileri ile sorgulanacak.
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Yaklaşık 18 milyon öğrenci 21 Ocak Cuma günü yani bugün karnelerini alacak. Ancak okula gidemeyecek olan öğrenciler notlarını e Okul üzerinden sorgulayabilecekler. E Okul öğrenci ve öğretmen giriş ekranı aracılığıyla yazılı tarihleri, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne notu kolayca öğrenilecek. Bunun için sistemde yer alan "e-Karne" alanında Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak ekran ile karne notu sorgulanabilecek.
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e okul ile karne notu sorgulama: İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
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ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
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E Okul'a giriş yaptıktan sonra,, ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı sorgulayabilirsiniz.
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E okul VBS girişi nasıl yapılır:
E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
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Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.
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Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
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Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.