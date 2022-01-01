İşte E-Karne Görüntüleme Sayfası

Bugün yani 21 Ocak cuma günü milyonlarca öğrenci 1. dönem karnesini alacak ve 4 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatili başlayacak. Karneler alınmadan önce öğrenci ve veliler e okul VBS sistemi üzerinden e karne yani dijital karne nasıl görüntülenir araştırması yapıyor. e okul karne sorgulama e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden öğrenci T.C kimlik numarası ve okul numarası bilgileri ile sorgulanacak.