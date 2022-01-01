İşte 2021'De Dünyada En Çok Hasılat Yapan 10 Film!

Bakan Özer'den tüm personeline teşekkür belgesi
Bakan Özer'den tüm personeline teşekkür belgesi
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir
Sezen Aksu tartışmasına Erdoğan da katıldı: O dilleri koparmak bizim görevimizdir
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız
Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız
Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
Öğretmene, sosyal medyada utandıran paylaşımlara suç duyurusu
EYT için masadaki 5 formül
EYT için masadaki 5 formül
Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen, 13. kattan düştü
Öğrencilerine karne vermeye hazırlanan öğretmen, 13. kattan düştü
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
TEİAŞ duyurdu: Mesken haricinde elektrik kısıntısı uygulanacak
Öğrenciler kavga etti, veli baltayla okulu bastı
Öğrenciler kavga etti, veli baltayla okulu bastı
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
BOTAŞ, doğalgazda sanayi tarifesine zam yaptı iddiası
Evine baltayla gelen komşusunu öldürmüştü, emekli öğretmen serbest bırakıldı
Evine baltayla gelen komşusunu öldürmüştü, emekli öğretmen serbest bırakıldı
'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
'Cumhuriyet yazarı, elimde Kılıçdaroğlu'nun çok yakıcı dosyası var!'
Asistan hekimi yaralamıştı, mahkeme 16 yıl hapis cezası verdi
Asistan hekimi yaralamıştı, mahkeme 16 yıl hapis cezası verdi
İstanbul'da darbe yargılamasında tutuklu 28 sanıktan 22'sine tahliye
İstanbul'da darbe yargılamasında tutuklu 28 sanıktan 22'sine tahliye
İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış
İBB, İŞKUR'a bildirmeden yüzlerce işçi almış
İstanbul ve Ankara'da yoğun kar bekleniyor
İstanbul ve Ankara'da yoğun kar bekleniyor
Enflasyon hesabı değişti, artık internet fiyatları da dahil edilecek
Enflasyon hesabı değişti, artık internet fiyatları da dahil edilecek
YÖKDİL/1 başvuruları alınmaya başlandı
YÖKDİL/1 başvuruları alınmaya başlandı
Üst düzey bürokratlara sağlanan bu 3 hak rahatsızlık yaratıyor
Üst düzey bürokratlara sağlanan bu 3 hak rahatsızlık yaratıyor
Bakan Özer öğrencilere ödev verdi, 'yarıyıl tatili uzamayacak' dedi
Bakan Özer öğrencilere ödev verdi, 'yarıyıl tatili uzamayacak' dedi
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Milli Gazete: 2 önemli ekonomi bürokratı istifa etti
Elektrik faturası meşrubat ve dondurma satışını çarptı
Elektrik faturası meşrubat ve dondurma satışını çarptı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 28 ilde operasyon: 51 gözaltı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 28 ilde operasyon: 51 gözaltı
Belediye Başkanı'nın Danışmanı adeta şehri haraca bağlamış!
Belediye Başkanı'nın Danışmanı adeta şehri haraca bağlamış!
Emekli profesörü 10 günde taksit taksit 10 milyon lira dolandırdılar!
Emekli profesörü 10 günde taksit taksit 10 milyon lira dolandırdılar!
Yarıyıl tatil zili bugün çalıyor
Yarıyıl tatil zili bugün çalıyor
Pompayı şimdi de ham petrol vuruyor
Pompayı şimdi de ham petrol vuruyor
Eğitime kar engeli! Karne gününde 18 ilde okullar tatil
Eğitime kar engeli! Karne gününde 18 ilde okullar tatil
İstanbul'da kar alarmı: Karne saatleri erkene çekildi
İstanbul'da kar alarmı: Karne saatleri erkene çekildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri tamamlanamadı
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri tamamlanamadı

İşte 2021'De Dünyada En Çok Hasılat Yapan 10 Film!

Box Office Türkiye, global toplam hasılatta, pandeminin patlak verdiği 2020'ye göre yüzde 78 artış yaşanan 2021'in dünya genelinde en çok hasılat elde eden 10 filmini derledi.

  1. Box Office Türkiye, global toplam hasılatta, pandeminin patlak verdiği 2020'ye göre yüzde 78 artış yaşanan 2021'in dünya genelinde en çok hasılat elde eden 10 filmini derledi. Derlemedeki sıralamalar filmlerin yalnızca 2021 yılı içerisinde elde ettikleri hasılatlara göre sıralama yapıldı. <br> 2021'in dünya genelinde en çok hasılat elde eden 10 filmi şöyle... <br> 10. Eternals (ABD) <br> 2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 401,2 milyon dolar

    Box Office Türkiye, global toplam hasılatta, pandeminin patlak verdiği 2020'ye göre yüzde 78 artış yaşanan 2021'in dünya genelinde en çok hasılat elde eden 10 filmini derledi. Derlemedeki sıralamalar filmlerin yalnızca 2021 yılı içerisinde elde ettikleri hasılatlara göre sıralama yapıldı.
    2021'in dünya genelinde en çok hasılat elde eden 10 filmi şöyle...
    10. Eternals (ABD)
    2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 401,2 milyon dolar

  2. 9. Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (ABD) <br> 2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 432,2 milyon dolar

    9. Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (ABD)
    2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 432,2 milyon dolar

  3. 8. Godzilla vs. Kong (ABD) <br> 2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 467,8 milyon dolar

    8. Godzilla vs. Kong (ABD)
    2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 467,8 milyon dolar

  4. 7. Venom: Zehirli Öfke 2 (ABD) <br> 2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 501 milyon dolar

    7. Venom: Zehirli Öfke 2 (ABD)
    2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 501 milyon dolar

  5. 6. Detective Chinatown 3 (ÇİN) <br> 2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 686,2 milyon dolar

    6. Detective Chinatown 3 (ÇİN)
    2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 686,2 milyon dolar

  6. 5. Hızlı ve Öfkeli 9 (ABD) <br> 2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 726,2 milyon dolar

    5. Hızlı ve Öfkeli 9 (ABD)
    2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 726,2 milyon dolar

  7. 4. Ölmek İçin Zaman Yok (Birleşik Krallık ve ABD) <br> 2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 774 milyon dolar

    4. Ölmek İçin Zaman Yok (Birleşik Krallık ve ABD)
    2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 774 milyon dolar

  8. 3. Hi, Mom (ÇİN) <br> 2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 822 milyon dolar

    3. Hi, Mom (ÇİN)
    2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 822 milyon dolar

  9. 2. The Battle at Lake Changjin (ÇİN) <br> 2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 902,5 milyon dolar

    2. The Battle at Lake Changjin (ÇİN)
    2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 902,5 milyon dolar

  10. 1. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (ABD) <br> 2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 1,16 milyar dolar

    1. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (ABD)
    2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 1,16 milyar dolar