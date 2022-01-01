İşte 2021'De Dünyada En Çok Hasılat Yapan 10 Film!

Box Office Türkiye, global toplam hasılatta, pandeminin patlak verdiği 2020'ye göre yüzde 78 artış yaşanan 2021'in dünya genelinde en çok hasılat elde eden 10 filmini derledi. Derlemedeki sıralamalar filmlerin yalnızca 2021 yılı içerisinde elde ettikleri hasılatlara göre sıralama yapıldı.

2021'in dünya genelinde en çok hasılat elde eden 10 filmi şöyle...

10. Eternals (ABD)

2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 401,2 milyon dolar