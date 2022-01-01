İşte 2021'De Dünyada En Çok Hasılat Yapan 10 Film!
Box Office Türkiye, global toplam hasılatta, pandeminin patlak verdiği 2020'ye göre yüzde 78 artış yaşanan 2021'in dünya genelinde en çok hasılat elde eden 10 filmini derledi.
-
Box Office Türkiye, global toplam hasılatta, pandeminin patlak verdiği 2020'ye göre yüzde 78 artış yaşanan 2021'in dünya genelinde en çok hasılat elde eden 10 filmini derledi. Derlemedeki sıralamalar filmlerin yalnızca 2021 yılı içerisinde elde ettikleri hasılatlara göre sıralama yapıldı.
2021'in dünya genelinde en çok hasılat elde eden 10 filmi şöyle...
10. Eternals (ABD)
2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 401,2 milyon dolar
-
9. Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (ABD)
2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 432,2 milyon dolar
-
8. Godzilla vs. Kong (ABD)
2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 467,8 milyon dolar
-
7. Venom: Zehirli Öfke 2 (ABD)
2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 501 milyon dolar
-
6. Detective Chinatown 3 (ÇİN)
2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 686,2 milyon dolar
-
5. Hızlı ve Öfkeli 9 (ABD)
2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 726,2 milyon dolar
-
4. Ölmek İçin Zaman Yok (Birleşik Krallık ve ABD)
2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 774 milyon dolar
-
3. Hi, Mom (ÇİN)
2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 822 milyon dolar
-
2. The Battle at Lake Changjin (ÇİN)
2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 902,5 milyon dolar
-
1. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (ABD)
2021 yılı dünya geneli toplam hasılatı: 1,16 milyar dolar