Endişelendiren Kripto Para Raporu

"AYI PİYASASI" İLE KARI KARŞIYA KALACAK Ayrıca, diğer birçok yüksek riskli varlık gibi, Bitcoin?inin de genellikle likiditedeki değişikliklere duyarlı olduğu aktarıldı. Bu nedenle Huobi, Bitcoin?in uzun süreli bir fiyat düşüşüyle ​​karşı karşıya kalacağı bir "ayı piyasası" ile mücadele edeceğini öngördü.