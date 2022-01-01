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Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağız

Endişelendiren Kripto Para Raporu

Dünyanın en büyük kripto para borsası operatörlerinden Huobi, piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) varlık alımlarını geri çevirmesine tepki vermesiyle Bitcoin'in bu yıl değer kaybetmesini beklediğini açıkladı.

  1. ABD Merkez Bankası (Fed), tahviller ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler de dahil olmak üzere yeni varlık alımlarını Kasım ayında yavaşlatmaya başladı. Bu sürece ?konik? adı veriliyor.

    ABD Merkez Bankası (Fed), tahviller ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler de dahil olmak üzere yeni varlık alımlarını Kasım ayında yavaşlatmaya başladı. Bu sürece ?konik? adı veriliyor.

  2. Huobi Araştırma Enstitüsü, yeni raporunda, daralmanın bu yıl küresel likiditede azalmaya veya küresel ekonomiye pompalanan paraya neden olabileceği belirtildi.

    Huobi Araştırma Enstitüsü, yeni raporunda, daralmanın bu yıl küresel likiditede azalmaya veya küresel ekonomiye pompalanan paraya neden olabileceği belirtildi.

  3. "AYI PİYASASI" İLE KARI KARŞIYA KALACAK Ayrıca, diğer birçok yüksek riskli varlık gibi, Bitcoin?inin de genellikle likiditedeki değişikliklere duyarlı olduğu aktarıldı. Bu nedenle Huobi, Bitcoin?in uzun süreli bir fiyat düşüşüyle &#8203;&#8203;karşı karşıya kalacağı bir "ayı piyasası" ile mücadele edeceğini öngördü.

    "AYI PİYASASI" İLE KARI KARŞIYA KALACAK Ayrıca, diğer birçok yüksek riskli varlık gibi, Bitcoin?inin de genellikle likiditedeki değişikliklere duyarlı olduğu aktarıldı. Bu nedenle Huobi, Bitcoin?in uzun süreli bir fiyat düşüşüyle ​​karşı karşıya kalacağı bir "ayı piyasası" ile mücadele edeceğini öngördü.

  4. Huobi, ek olarak, faiz oranlarındaki potansiyel bir artışın, Bitcoin dahil olmak üzere riskli varlıkların fiyatı üzerinde ek baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu açıkladı. Raporda, "Bitcoin amortisman olasılığı ortadan kaldırılamaz" denildi.

    Huobi, ek olarak, faiz oranlarındaki potansiyel bir artışın, Bitcoin dahil olmak üzere riskli varlıkların fiyatı üzerinde ek baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu açıkladı. Raporda, "Bitcoin amortisman olasılığı ortadan kaldırılamaz" denildi.

  5. HUOBİ DÜNYANIN EN BÜYÜK KRİPTO PLATFORMLARINDAN BİRİ Diğer taraftan Hong Kong borsasında işlem gören Huobi?nin merkezi Seyşeller'de bulunuyor. Şirket, sıklıkla günlük 1 milyar ABD dolarından fazla işlem hacmi işleyen, dünyanın en büyük kripto ticaret platformları arasında yer alıyor.

    HUOBİ DÜNYANIN EN BÜYÜK KRİPTO PLATFORMLARINDAN BİRİ Diğer taraftan Hong Kong borsasında işlem gören Huobi?nin merkezi Seyşeller'de bulunuyor. Şirket, sıklıkla günlük 1 milyar ABD dolarından fazla işlem hacmi işleyen, dünyanın en büyük kripto ticaret platformları arasında yer alıyor.

  6. "Küresel Blockchain Sektörüne Genel Bakış ve Trendler 2020-2021 Yıllık Raporu" (Global Blockchain Industry Overview and Trends 2020-2021 Annual Report) başlıklı rapor, Singapur Blockchain Derneği (Blockchain Association Singapore) ile iş birliği içinde yayınlandı.

    "Küresel Blockchain Sektörüne Genel Bakış ve Trendler 2020-2021 Yıllık Raporu" (Global Blockchain Industry Overview and Trends 2020-2021 Annual Report) başlıklı rapor, Singapur Blockchain Derneği (Blockchain Association Singapore) ile iş birliği içinde yayınlandı.

  7. BITCOIN GEÇEN YIL DALGALI SEYRETTİ Öte yandan, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 2021'de dalgalandı. Kasım ayında neredeyse 69 bin dolar ile rekor bir seviyeye ulaştı ancak o zamandan beri değer kaybetti. Bitcoin, son iki haftadır 40 bin dolar civarında seyrediyor.

    BITCOIN GEÇEN YIL DALGALI SEYRETTİ Öte yandan, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 2021'de dalgalandı. Kasım ayında neredeyse 69 bin dolar ile rekor bir seviyeye ulaştı ancak o zamandan beri değer kaybetti. Bitcoin, son iki haftadır 40 bin dolar civarında seyrediyor.