Çinli gazete The Beijing News'e göre, 26 yaşındaki bir kadının Omicron'a yakalandığı Pekin'deki bir apartman binasında en az 27 kişiye tartışmalı anal sürüntü testi yapıldı. Anal testler, rektuma 5 cm kadar steril bir pamuklu çubuk sokmayı ve birkaç kez döndürmeyi içeriyor.