Bourla, "Yanlış bilgilerin yayılmasından kazanç sağlayan küçük bir azınlık var. Her şeyi çok iyi biliyorlar; sadece bu yanlış bilgiyi yaymayı bir yaşam biçimi haline getiriyorlar; onlar suçlular. En büyük sorun ise insanların onlara inanması. Ölen insanlar ağırlıklı olarak aşılanmıyor. Milyonlarca kişi bu az sayıdaki suçlular nedeniyle öldü? diye konuştu.