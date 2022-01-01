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2021 Yılında 1 Milyon 47 Bin 975 Bebek Dünyaya Geldi! İşte En Çok Verilen İsimler

TÜRKİYE'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi, bu bebeklerden erkeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi verildi.

  1. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi.

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi.

  2. En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu.

    En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu.

  3. Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti.

    Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti.

  4. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

    Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

  5. Geçen yıl Zeynep ismi 10 bin 130 bebeğe verildi.

    Geçen yıl Zeynep ismi 10 bin 130 bebeğe verildi.

  6. Ayrıca 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu.

    Ayrıca 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu.

  7. Kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Asel isimlerini sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.

    Kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Asel isimlerini sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.