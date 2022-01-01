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Fatma Girik'in Memduh Ün'ün Yanına Defnedileceği Bodrum'da Hazırlık Başladı

Bugün hayata veda eden Fatma Girik, vasiyeti üzerine yıllardır yaşadığı Bodrum'da, büyük aşkı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek. Bodrum'un Torba Mezarlığı'nda belediye ekiplerince hazırlık yapılıyor.

  1. Yeşilçam'ın mavi gözlü ustası Fatma Girik, 79 yaşında, tedavi gördüğü hastanede, Covid'e bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçının vasiyeti üzerine, 50 yıldan uzun bir süre büyük aşk yaşadığı hayat arkadaşı Memduh Ün'ün Bodrum'daki mezarının yanına defnedilmesi bekleniyor.

    Yeşilçam'ın mavi gözlü ustası Fatma Girik, 79 yaşında, tedavi gördüğü hastanede, Covid'e bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçının vasiyeti üzerine, 50 yıldan uzun bir süre büyük aşk yaşadığı hayat arkadaşı Memduh Ün'ün Bodrum'daki mezarının yanına defnedilmesi bekleniyor.

  2. Girik?in defnedilmesinin planlandığı Bodrum'un Torba Mezarlığı'nda belediye ekiplerince hazırlık yapılıyor.

    Girik?in defnedilmesinin planlandığı Bodrum'un Torba Mezarlığı'nda belediye ekiplerince hazırlık yapılıyor.

  3. Öte yandan Bodrum'un Torba Mahallesi sakinleri, ilçede uzun yıllardır komşuluk yaptıkları Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Girik'in Bodrum'un Torba Mahallesindeki evi sessizliğe büründü.

    Öte yandan Bodrum'un Torba Mahallesi sakinleri, ilçede uzun yıllardır komşuluk yaptıkları Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Girik'in Bodrum'un Torba Mahallesindeki evi sessizliğe büründü.

  4. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Girik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarınıdile getirerek, "Kendisiyle bizzat görüşüp ziyaretine gidiyordum. Onunla sohbet etme imkanı bulmuştum. Onun eskiden belediye başkanlığı dönemi vardı, o günleri, sanat hayatını ve Bodrum'u konuşurduk. Hep iyileşme ümidiyle bekliyorduk. Ama onu ebediyete uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine de baş sağlığı diliyorum. Çok büyük bir sanatçı ve insandı" dedi.

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Girik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarınıdile getirerek, "Kendisiyle bizzat görüşüp ziyaretine gidiyordum. Onunla sohbet etme imkanı bulmuştum. Onun eskiden belediye başkanlığı dönemi vardı, o günleri, sanat hayatını ve Bodrum'u konuşurduk. Hep iyileşme ümidiyle bekliyorduk. Ama onu ebediyete uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine de baş sağlığı diliyorum. Çok büyük bir sanatçı ve insandı" dedi.

  5. "BODRUM'DA DEFNEDİLMESİNİ İSTİYORUZ" Girik'in cenazesinin Bodrum'a defnedilmesini arzu ettiklerini aktaran Aras, "Onu biz Bodrum'un bağrında misafir etmek istiyoruz. Eğer ailesi uygun görürse onun da cenazesini çok sevdiği eşi Memduh Ün'ün yanında Torba'da defnetmek istiyoruz. Şu anda bu konuda ailesinden haber bekliyoruz. Onu Bodrum'da en iyi şekilde uğurlamak bizim de son görevimiz olacaktır" açıklamasını yaptı.

    "BODRUM'DA DEFNEDİLMESİNİ İSTİYORUZ" Girik'in cenazesinin Bodrum'a defnedilmesini arzu ettiklerini aktaran Aras, "Onu biz Bodrum'un bağrında misafir etmek istiyoruz. Eğer ailesi uygun görürse onun da cenazesini çok sevdiği eşi Memduh Ün'ün yanında Torba'da defnetmek istiyoruz. Şu anda bu konuda ailesinden haber bekliyoruz. Onu Bodrum'da en iyi şekilde uğurlamak bizim de son görevimiz olacaktır" açıklamasını yaptı.

  6. "FATMA ABLAMIZI KAYBETTİK" Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya, mahalleli olarak çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Türkiye'nin çok sevilen sanatçılarından bir tanesini, Fatma ablamızı kaybettik" dedi. Kaya, "Mahalle olarak çok üzgünüz. 30 yıldan fazla süredir mahallemizde oturuyordu. Ben iki dönemdir muhtarım. Vatandaşlarla arası çok iyiydi. Herkesle görüşürdü. Çok üzgünüz. Allah yakınlarına sabır versin" diye konuştu. Torba'da tekne sahibi ve kaptanı Adnan Mermer, Fatma Girik'in çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, "Her sabah kendisini sahilde yürürken görürdük. Torba Mahallesi'nin ablasıydı. Türkiye için bir kayıp. Kendisini 10 yıldan fazla süredir tanıyordum. Hiç beklemediğimiz çok kötü bir durum" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Şükrü Uysal da Girik'i Memduh Ün ile birlikteyken tanıdığını ifade ederek, "Çok iyi bir insandı. Ama Memduh Bey'in ölümünden sonra rahatsızlandı. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarımızdan bir tanesiydi. Başımız sağ olsun" değerlendirmesinde bulundu.

    "FATMA ABLAMIZI KAYBETTİK" Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya, mahalleli olarak çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Türkiye'nin çok sevilen sanatçılarından bir tanesini, Fatma ablamızı kaybettik" dedi. Kaya, "Mahalle olarak çok üzgünüz. 30 yıldan fazla süredir mahallemizde oturuyordu. Ben iki dönemdir muhtarım. Vatandaşlarla arası çok iyiydi. Herkesle görüşürdü. Çok üzgünüz. Allah yakınlarına sabır versin" diye konuştu. Torba'da tekne sahibi ve kaptanı Adnan Mermer, Fatma Girik'in çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, "Her sabah kendisini sahilde yürürken görürdük. Torba Mahallesi'nin ablasıydı. Türkiye için bir kayıp. Kendisini 10 yıldan fazla süredir tanıyordum. Hiç beklemediğimiz çok kötü bir durum" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Şükrü Uysal da Girik'i Memduh Ün ile birlikteyken tanıdığını ifade ederek, "Çok iyi bir insandı. Ama Memduh Bey'in ölümünden sonra rahatsızlandı. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarımızdan bir tanesiydi. Başımız sağ olsun" değerlendirmesinde bulundu.