Kendisi Küçük Etkisi Çok Büyük! Kansere Savaş Açıyor

Fermente yiyecek ve içecekler dünyadaki her toplumun beslenme kültürünün temel bileşenidir ve kültürel tarihin izlerini taşır. Hem dünya genelinde hem de ülkemizde yoğurt, ayran, kefir, peynir, kımız gibi süt bazlı, ekşi mayalı ekmek, tarhana, boza gibi tahıl bazlı, şalgam, fermente zeytin, turşu gibi sebze ve meyve bazlı olmak üzere çeşitli fermente ürünler üretilmektedir. Pek sağlığımız açısından önemli bir rol oynayan fermente yiyecek ve içeceklerin ne gibi etkileri bulunur? İşte cevabı... BESİN DEĞERİNİ ARTTIRAN YÖNTEM Fermantasyon sırasında esansiyel aminoasit ve vitaminler sentezlenir, besinlerdeki besin öğeleri biyolojik aktif moleküllere ve sağlığı geliştiren yeni bileşiklere dönüşür. Bu nedenle fermente besinlerin besleyici değeri yüksektir.