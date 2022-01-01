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Gölyazı Beyaza Büründü

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı kar yağışı sonrası eşsiz güzelliğiyle büyülüyor. Mahalleye gelen ziyaretçiler, gölde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla gezinti yapabiliyor.

  1. Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, kar yağışıyla büründüğü farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

    Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, kar yağışıyla büründüğü farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa'nın Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Gölyazı, eşsiz doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerini etkiliyor.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa'nın Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Gölyazı, eşsiz doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerini etkiliyor.

  3. Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen yarımada üzerine kurulu mahalle, kar yağışlarıyla beyaza büründü.

    Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen yarımada üzerine kurulu mahalle, kar yağışlarıyla beyaza büründü.

  4. Gölyazı'ya gelen ziyaretçiler, talebe göre gölde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla gezinti yapma imkanı da buluyor.

    Gölyazı'ya gelen ziyaretçiler, talebe göre gölde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla gezinti yapma imkanı da buluyor.

  5. Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin, Gölyazı'nın tarihi ve konumuyla dünyada ender noktalardan biri olduğunu söyledi. Bölgenin, Türkiye'nin ve Bursa'nın önemli değeri olduğunu belirten Şahin, turizm açısından iyi bir potansiyele sahip olduklarını anlattı.

    Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin, Gölyazı'nın tarihi ve konumuyla dünyada ender noktalardan biri olduğunu söyledi. Bölgenin, Türkiye'nin ve Bursa'nın önemli değeri olduğunu belirten Şahin, turizm açısından iyi bir potansiyele sahip olduklarını anlattı.

  6. Şahin, kar yağdığında mahallenin bambaşka bir görünüme kavuştuğunu belirterek, şöyle konuştu: "Kışın kar yağdığı zaman kendi doğal, tarihi konumu ve ada olması sebebiyle beyaz görünümüyle Venedik'e ve ondan daha güzel bir görünüm ve değere sahip oluyor. Misafirlerimiz buraya geldiğinde gezinti yapabiliyorlar. Çay ve kahve içebilecekleri noktalar var. Yazın ziyaretçi sayısı fazla ama kışın da gelenler oluyor. İnsanların burayı kışın da görmesi lazım. Her mevsim olduğu gibi kışın da eşsiz bir değere sahibiz."

    Şahin, kar yağdığında mahallenin bambaşka bir görünüme kavuştuğunu belirterek, şöyle konuştu: "Kışın kar yağdığı zaman kendi doğal, tarihi konumu ve ada olması sebebiyle beyaz görünümüyle Venedik'e ve ondan daha güzel bir görünüm ve değere sahip oluyor. Misafirlerimiz buraya geldiğinde gezinti yapabiliyorlar. Çay ve kahve içebilecekleri noktalar var. Yazın ziyaretçi sayısı fazla ama kışın da gelenler oluyor. İnsanların burayı kışın da görmesi lazım. Her mevsim olduğu gibi kışın da eşsiz bir değere sahibiz."

  7. Bölgeyi ziyaret edenler de karla beyaza bürünen Gölyazı'nın mutlaka görülmesi gereken yerlerden olduğunu ifade etti.

    Bölgeyi ziyaret edenler de karla beyaza bürünen Gölyazı'nın mutlaka görülmesi gereken yerlerden olduğunu ifade etti.