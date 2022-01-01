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İstanbul'da Kar Esareti: Yolda Kalan Araçlar Çekiliyor

İstanbul'da dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda mahsur kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

  1. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçlar çekilmeye başlandı.

    İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçlar çekilmeye başlandı.

  2. Kar nedeniyle hareket edemeyen sürücüler otomobillerini bırakarak evlerine toplu taşıma araçlarıyla döndü.

    Kar nedeniyle hareket edemeyen sürücüler otomobillerini bırakarak evlerine toplu taşıma araçlarıyla döndü.

  3. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Şahin, "Beylikdüzünden Esenyurt?a kadar yürüdüm. Arabayı çıkarmak için temizliyoruz. Herhalde 1 kaç saate çıkar. Yandaki araçlar çıkarsa biz de çıkabiliriz" dedi.

    Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Şahin, "Beylikdüzünden Esenyurt?a kadar yürüdüm. Arabayı çıkarmak için temizliyoruz. Herhalde 1 kaç saate çıkar. Yandaki araçlar çıkarsa biz de çıkabiliriz" dedi.

  4. Kar yağışı nedeniyle dün Basınekspres yolu da kar altında kaldı. Çok sayıda sürücü araçlarını yol kenarına bırakıp evine yaya gitti.Ispartakule'deki gişelerde mahsur kalan TIR'lar iş makineleriyle çekildi.

    Kar yağışı nedeniyle dün Basınekspres yolu da kar altında kaldı. Çok sayıda sürücü araçlarını yol kenarına bırakıp evine yaya gitti.Ispartakule'deki gişelerde mahsur kalan TIR'lar iş makineleriyle çekildi.

  5. Sancaktepe'de yolda kalan tırı bölgedeki başka bir araç çekerken, Basın Ekspres yolunda kalan araçlar da vatandaşlar ve belediye ekiplerinin yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

    Sancaktepe'de yolda kalan tırı bölgedeki başka bir araç çekerken, Basın Ekspres yolunda kalan araçlar da vatandaşlar ve belediye ekiplerinin yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

  6. Vatandaşların kar yağışı nedeniyle daha fazla ilerleyemeyerek yol kenarlarına park etmek zorunda kaldığı araçlar da sahiplerince bulundukları yerlerden alınmaya başlandı.

    Vatandaşların kar yağışı nedeniyle daha fazla ilerleyemeyerek yol kenarlarına park etmek zorunda kaldığı araçlar da sahiplerince bulundukları yerlerden alınmaya başlandı.

  7. Kar yağışı ve buzlanma trafik kazalarına da neden oldu. Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde kar yağışının ardından bölgede görev yapan kar küreme aracı, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araca çarparak durabildi.

    Kar yağışı ve buzlanma trafik kazalarına da neden oldu. Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde kar yağışının ardından bölgede görev yapan kar küreme aracı, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araca çarparak durabildi.

  8. Kent genelinde ara sokaklar ve kaldırımlardaki buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Otobüs seferlerinin iptal olması nedeniyle toplu taşıma araçlarına ulaşamayanlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.

    Kent genelinde ara sokaklar ve kaldırımlardaki buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Otobüs seferlerinin iptal olması nedeniyle toplu taşıma araçlarına ulaşamayanlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.

  9. Günün aydınlanmasıyla beraber yollardaki manzara gün yüzüne çıktı. İşte terk edilen araçların havadan görüntüleri...

    Günün aydınlanmasıyla beraber yollardaki manzara gün yüzüne çıktı. İşte terk edilen araçların havadan görüntüleri...