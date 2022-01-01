İstanbul'da Kar Esareti: Yolda Kalan Araçlar Çekiliyor
İstanbul'da dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda mahsur kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan araçlar çekilmeye başlandı.
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Kar nedeniyle hareket edemeyen sürücüler otomobillerini bırakarak evlerine toplu taşıma araçlarıyla döndü.
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Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Şahin, "Beylikdüzünden Esenyurt?a kadar yürüdüm. Arabayı çıkarmak için temizliyoruz. Herhalde 1 kaç saate çıkar. Yandaki araçlar çıkarsa biz de çıkabiliriz" dedi.
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Kar yağışı nedeniyle dün Basınekspres yolu da kar altında kaldı. Çok sayıda sürücü araçlarını yol kenarına bırakıp evine yaya gitti.Ispartakule'deki gişelerde mahsur kalan TIR'lar iş makineleriyle çekildi.
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Sancaktepe'de yolda kalan tırı bölgedeki başka bir araç çekerken, Basın Ekspres yolunda kalan araçlar da vatandaşlar ve belediye ekiplerinin yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
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Vatandaşların kar yağışı nedeniyle daha fazla ilerleyemeyerek yol kenarlarına park etmek zorunda kaldığı araçlar da sahiplerince bulundukları yerlerden alınmaya başlandı.
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Kar yağışı ve buzlanma trafik kazalarına da neden oldu. Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde kar yağışının ardından bölgede görev yapan kar küreme aracı, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araca çarparak durabildi.
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Kent genelinde ara sokaklar ve kaldırımlardaki buzlanma nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Otobüs seferlerinin iptal olması nedeniyle toplu taşıma araçlarına ulaşamayanlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.
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Günün aydınlanmasıyla beraber yollardaki manzara gün yüzüne çıktı. İşte terk edilen araçların havadan görüntüleri...
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