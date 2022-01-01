Burası Sibirya Değil Yüksekova
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi görmesiyle binaların dış cepheleri buzla kaplandı. Çatılardan sarkan buz sarkıtlarının boyu ise beş metreyi buldu.
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Hakkari?nin Yüksekova ilçesi geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından adeta buz kesti.
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Sibirya?yı andıran görüntüler oluştuğu ilçede, bina çatılarında ve dış cephelerinde oluşan buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor.
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BEŞ METRE BUZ SARKITLARI OLUŞTU Derelerin donduğu buz sarkıtlarının uzunluğu beş metreyi bulduğu ilçede, bina sahipleri de buzları kürek yardımıyla temizlemeye çalışıyor.
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HAVA VE KARAYOLU ULAŞIMINDA AKSAKLIK YAŞANIYOR Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü ilçede etkili olan sis ve kar yağışı ise hava ve karayolu ulaşımını aksatıyor.
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Son yılların en çetin kışını yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, soğuk havaların günlük yaşamı da etkilediğini söylediler.
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