Bu Seviyeye Dikkat Büyük Fırsat Kaçabilir

İslam Memiş'ten çok kritik uyarılar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'ikinci çöküş yakın' dedi ve önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş şunları söyledi:

-FED haftasındayız. Çarşamba akşam FED faiz kararını açıklayacak. FED Başkanı açıklama yapacak. Yüzde 25 bekletmeye devam ediyoruz.