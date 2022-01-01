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Ünlülerin Kar Pozları...

Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, kimi noktalarda trafik kilitlendi, uçuş seferleri iptal oldu ancak kar yağışının olumsuz yanları ünlülere uğramadı... İşte ünlülerin Instagram'daki kar keyfi...

  1. Kar yağışı yurt genelinde bembeyaz manzaralar yarattı. İstanbul'un kilit noktalarında ulaşımı durduran kar yağışı vatandaşın günlük hayatını durma noktasına getirirken ünlülerin kar keyfi buz gibi havada Instagram'ı adeta ısıttı! Vatandaşlar sosyal medyada trafikte mahsur kaldıkları anları paylaşıp yardım istediği kar yağışı ünlülere 'keyif' olarak yansıdı. İşte Instagram'da birbirinden mutlu anlarını paylaşan ünlüler ve 'kar keyfi' pozları...

    Kar yağışı yurt genelinde bembeyaz manzaralar yarattı. İstanbul'un kilit noktalarında ulaşımı durduran kar yağışı vatandaşın günlük hayatını durma noktasına getirirken ünlülerin kar keyfi buz gibi havada Instagram'ı adeta ısıttı! Vatandaşlar sosyal medyada trafikte mahsur kaldıkları anları paylaşıp yardım istediği kar yağışı ünlülere 'keyif' olarak yansıdı. İşte Instagram'da birbirinden mutlu anlarını paylaşan ünlüler ve 'kar keyfi' pozları...

  2. Özge Borak: Üzülme dostum, ben yanındayım <br> Özge Borak kardan adam ile poz verdi. Oyuncu, o anları, "Kimileri için kar yeterli gelmemiş olacak ki boynu bükük kardan adam yapmışlar. Üzülme dostum, ben yanındayım..." ifadeleriyle yayınladı.

    Özge Borak: Üzülme dostum, ben yanındayım
    Özge Borak kardan adam ile poz verdi. Oyuncu, o anları, "Kimileri için kar yeterli gelmemiş olacak ki boynu bükük kardan adam yapmışlar. Üzülme dostum, ben yanındayım..." ifadeleriyle yayınladı.

  3. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli de karın keyfini çıkardı <br> Geçtiğimiz yıl ekim ayında nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli de kar yağışı sonrası soluğu dışarda aldı. Eşiyle çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından yayınlayan Şefkatli, gözleri kapalı çıkan eşine "Ben senin gözün olurum." diyerek espri yaptı.

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli de karın keyfini çıkardı
    Geçtiğimiz yıl ekim ayında nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli de kar yağışı sonrası soluğu dışarda aldı. Eşiyle çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından yayınlayan Şefkatli, gözleri kapalı çıkan eşine "Ben senin gözün olurum." diyerek espri yaptı.

  4. Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal da karlar arasında kızı Narin ile birlikte verdiği pozunu yayınladı.

    Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal da karlar arasında kızı Narin ile birlikte verdiği pozunu yayınladı.

  5. Demet Akalın ve Okan Kurt soluğu Uludağ'da aldı <br> Demet Ünlü popçu Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ile birlikte soluğu Uludağ'da aldı. Karın tadını çıkaran Akalın, objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.

    Demet Akalın ve Okan Kurt soluğu Uludağ'da aldı
    Demet Ünlü popçu Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ile birlikte soluğu Uludağ'da aldı. Karın tadını çıkaran Akalın, objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.

  6. Demet Akalın, ardından Kurt ile birlikte çekilen bu fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

    Demet Akalın, ardından Kurt ile birlikte çekilen bu fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

  7. Ata Demirer, yönetmen Murat Uçan ile birlikte yürüyüşe çıktı. Ünlü komedyen, Uçan ile verdikleri pozu, "Karlar düşer..." notuyla yayınladı.

    Ata Demirer, yönetmen Murat Uçan ile birlikte yürüyüşe çıktı. Ünlü komedyen, Uçan ile verdikleri pozu, "Karlar düşer..." notuyla yayınladı.

  8. Fahriye Evcen'in kar pozuna 'Akça Hatun' benzetmesi... Instagram'da ti'ye alındı <br> Fahriye Evcen, karlar arasında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Evcen, fotoğrafına yorum yapan kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit'e kalp emojisi ile karşılık verdi. Öte yandan Instagram'da Fahriye Evcen'in kar pozu, oynadığı dizideki Akça Hatun'un kürklü kostümlerine benzetildi ve dizide çok konuşulan 'uluma' rolüyle ti'ye alındı.

    Fahriye Evcen'in kar pozuna 'Akça Hatun' benzetmesi... Instagram'da ti'ye alındı
    Fahriye Evcen, karlar arasında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Evcen, fotoğrafına yorum yapan kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit'e kalp emojisi ile karşılık verdi. Öte yandan Instagram'da Fahriye Evcen'in kar pozu, oynadığı dizideki Akça Hatun'un kürklü kostümlerine benzetildi ve dizide çok konuşulan 'uluma' rolüyle ti'ye alındı.

  9. Kırmızı montu ve şapkası ile objektif karşısına geçen Burak Özçivit de verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.

    Kırmızı montu ve şapkası ile objektif karşısına geçen Burak Özçivit de verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.

  10. Ceyda Düvenci ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Bülent Şakrak da oğlu Ali ile birlikte evde camdan dışarı bakarken çekilen bu fotoğrafı yayınladı.

    Ceyda Düvenci ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Bülent Şakrak da oğlu Ali ile birlikte evde camdan dışarı bakarken çekilen bu fotoğrafı yayınladı.

  11. Oyuncu Müge Boz da kızı Vina ve köpeği Hektor'u karların arasında çektiği fotoğrafı "Harika bir pazar oluyordu." notuyla paylaştı.

    Oyuncu Müge Boz da kızı Vina ve köpeği Hektor'u karların arasında çektiği fotoğrafı "Harika bir pazar oluyordu." notuyla paylaştı.

  12. Oyuncu Gökçe Akyıldız da elinde kahvesiyle çekilen bu karesini sosyal medya hesabından "Mahallecilik." notuyla paylaştı.

    Oyuncu Gökçe Akyıldız da elinde kahvesiyle çekilen bu karesini sosyal medya hesabından "Mahallecilik." notuyla paylaştı.

  13. "Azıcık kar gören Adanalı" <br> Emre Karayel de kar yağınca kendini dışarı atan ünlü isimler arasında yer alıyor. Karayel, çektiği bu selfie'yi, "Azıcık kar gören Adanalı." notuyla yayınladı.

    "Azıcık kar gören Adanalı"
    Emre Karayel de kar yağınca kendini dışarı atan ünlü isimler arasında yer alıyor. Karayel, çektiği bu selfie'yi, "Azıcık kar gören Adanalı." notuyla yayınladı.

  14. Azra Akın, eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ile birlikte kardan adam yaptı. Akın, o anları, "Kardan adamın doğum günü..." notuyla sosyal medyadan yayınladı.

    Azra Akın, eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ile birlikte kardan adam yaptı. Akın, o anları, "Kardan adamın doğum günü..." notuyla sosyal medyadan yayınladı.

  15. Sosyetik isim İdil Fırat, oyuncu eşi Mert Fırat?la birlikte karın tadını çıkaran isimlerdendi. Fırat, bu fotoğrafı, "Yarın sabah okullar tatil olacakmışçasına..." notuyla paylaştı.

    Sosyetik isim İdil Fırat, oyuncu eşi Mert Fırat?la birlikte karın tadını çıkaran isimlerdendi. Fırat, bu fotoğrafı, "Yarın sabah okullar tatil olacakmışçasına..." notuyla paylaştı.

  16. Neslihan Atagül mini şortuyla soğuğa aldırış etmedi <br> Kadir Doğulu'nun oyuncu eşi Neslihan Atagül de karlar arasında eğlendiği anları yayınladı. Atagül'ün soğuk havaya aldırış etmeden şort ile bahçeye çıkması dikkat çekti.

    Neslihan Atagül mini şortuyla soğuğa aldırış etmedi
    Kadir Doğulu'nun oyuncu eşi Neslihan Atagül de karlar arasında eğlendiği anları yayınladı. Atagül'ün soğuk havaya aldırış etmeden şort ile bahçeye çıkması dikkat çekti.

  17. "Kepaze olduk!"<br> Enis Arıkan da rol arkadaşı Burcu Biricik ile birlikte çekilen anlarını ölümsüzleştirdi. Set arasında karlı yolda yürümeye çalışan ikili, o anları, "Kepaze olduk!" diyerek, anlattı.

    "Kepaze olduk!"
    Enis Arıkan da rol arkadaşı Burcu Biricik ile birlikte çekilen anlarını ölümsüzleştirdi. Set arasında karlı yolda yürümeye çalışan ikili, o anları, "Kepaze olduk!" diyerek, anlattı.

  18. Ünlü komedyen ve oyuncu Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler çocukları Kuzey ve Mete ile birlikte evlerinin önünde kardan adam yaptı. Ünlü isim, eşi ve çocuklarıyla birlikte verdiği bu pozu da nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

    Ünlü komedyen ve oyuncu Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler çocukları Kuzey ve Mete ile birlikte evlerinin önünde kardan adam yaptı. Ünlü isim, eşi ve çocuklarıyla birlikte verdiği bu pozu da nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

  19. Sinan Güleryüz, oyuncu eşi Özge Özder ve geçtiğimiz yıl şubat ayında dünyaya gelen kızı Luna ile kamera karşısına geçti. Güleryüz, o anları, "Nasılız sizce?" notuyla paylaştı.

    Sinan Güleryüz, oyuncu eşi Özge Özder ve geçtiğimiz yıl şubat ayında dünyaya gelen kızı Luna ile kamera karşısına geçti. Güleryüz, o anları, "Nasılız sizce?" notuyla paylaştı.

  20. Karlar arasında poz veren bir diğer isim de Hatice Şendil oldu. Şendil, gönderisine, "Ünlülerin kar keyfi..." notunu düştü.

    Karlar arasında poz veren bir diğer isim de Hatice Şendil oldu. Şendil, gönderisine, "Ünlülerin kar keyfi..." notunu düştü.

  21. Eski manken Demet Şener de İstanbul'da kar yağışının etkili olmasının ardından soluğu dışarda aldı. Karların arasında poz veren Şener, bu karesini takipçileriyle paylaştı.

    Eski manken Demet Şener de İstanbul'da kar yağışının etkili olmasının ardından soluğu dışarda aldı. Karların arasında poz veren Şener, bu karesini takipçileriyle paylaştı.

  22. Show TV'nin yeni dizisi 'Baba' ile ekrana gelmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş, karlı havanın tadını çıkaran isimlerdendi.

    Show TV'nin yeni dizisi 'Baba' ile ekrana gelmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş, karlı havanın tadını çıkaran isimlerdendi.

  23. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Hande Soral, köpeğiyle birlikte objektif karşısına geçti.

    Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Hande Soral, köpeğiyle birlikte objektif karşısına geçti.

  24. Kar topu oynayan Şilan Makal, o anları ölümsüzleştirdi. Makal, evinin bahçesinde verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

    Kar topu oynayan Şilan Makal, o anları ölümsüzleştirdi. Makal, evinin bahçesinde verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

  25. Şarkıcı Cem Adrian, Ankara Kuğulu Park'ta yürüyüş yaptı.

    Şarkıcı Cem Adrian, Ankara Kuğulu Park'ta yürüyüş yaptı.

  26. Metin Şentürk, kar motosikleti sürdüğü anları, "Evet! Araba, uçaklar, motosikletten sonra şimdi kar motosikleti sürüyorum." sözleriyle paylaştı.

    Metin Şentürk, kar motosikleti sürdüğü anları, "Evet! Araba, uçaklar, motosikletten sonra şimdi kar motosikleti sürüyorum." sözleriyle paylaştı.