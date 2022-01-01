Ünlülerin Kar Pozları...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli de karın keyfini çıkardı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli de kar yağışı sonrası soluğu dışarda aldı. Eşiyle çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından yayınlayan Şefkatli, gözleri kapalı çıkan eşine "Ben senin gözün olurum." diyerek espri yaptı.