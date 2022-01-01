Emekli İmam Kardan Cemaat Yaptı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası emekli bir imam olduğu öğrenilen vatandaş, kardan cemaat yaparak cenaze namazı kıldırdı.
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Sakarya?nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı.
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Yerel basında yer alan haberlere göre; eski bir imam olan vatandaş, kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi.
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Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı.İmamın kar yağışına yönelik bu esprili yaklaşımı sosyal medyada ilgi çekti. Emekli imamın kendisi de kardan cemaatle saf tuttu.
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Sosyal medyada kardan yapılmış hoca, cemaat ve cenazeyi görenler bazı kullanıcılar 'Hoca bize ölümü hatırlatmaya çalışıyor' yorumunu yaptı.